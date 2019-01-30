Apple ürünlerine indirim yolda! Ne düşünüyoruz? (VİDEO)

Tim Cook, Reuters‘a yaptığı açıklamada Türkiye’yi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte Türk Lirası’nın dolar karşısında %33 değer kaybettiğini belirten CEO, Türkiye ile beraber dolar kurunun etkilendiği diğer ülkeler nedeniyle Apple’ın kayıp yaşadığını belirtti. Şirketin sece Türkiye’den elde ettiği gelirler bir önceki yıla göre 700 milyon dolar geriledi. Açıklamaların belki de en önemli kısmı ise şirketin ülkemizde ürünlerine indirim yapacak olması. Henüz bu indirimin ne zaman gerçekleştirileceği ile alakalı bir bilgi yok. Ancak Tim Cook, dolar kuru nedeniyle fiyatların arttığı ülkelerde indirim yapılacağını net bir şekilde belirtiyor. Biz de bu videomuzda, Tim Cook’un açıklamalarını yorumladık. İyi seyirler!

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