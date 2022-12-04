Apple’ın üretiminin bir kısmını Çin dışına kaydırma çabalarını ikiye katladığı söyleniyor.

Görüşmelere katılan kişiler, Apple’ın tedarikçilerine ürünlerinin montajını Asya’daki diğer ülkelere, özellikle de Hindistan ve Vietnam’a kaydırmaları talimatını verdiğini iddia ediyor. iPhone üreticisi ayrıca tedarikçilerinden Çin dışında gelişmiş üretim tesisleri kurmalarını istiyor.

Çin’de son dönemde yaşanan kargaşa ve Covid-19 salgınları Apple’ın tedarik zincirini büyük ölçüde sekteye uğrattı. Ekim ayı sonlarında Foxconn, en büyük iPhone fabrikasında Covid-19 salgını olduğunu doğruladı ve bu da iPhone 14 Pro’nun üretimini etkiledi. Apple Kasım ayı başında, Çin fabrikasının önemli ölçüde düşük kapasiteyle çalışması nedeniyle iPhone 14 tedarikinin tatil alışveriş sezonu için kısıtlı olacağını paylaştı.

Ayrıca bkz: Elon Musk Apple’ın Twitter’da Reklam Vermeye ‘Tamamen Devam Ettiğini’ Söyledi

Çin’in katı Covid-19 politikası binlerce insanın sokaklarda protesto gösterileri düzenlemesine yol açtı. Bloomberg, bu yıl 6 milyon iPhone 14 Pro ünitesine kadar üretim açığı olabileceğini tahmin ediyor ve bu rakam Foxconn’un işçilerini montaj hatlarına ne kadar hızlı geri getirebileceğine bağlı olarak değişebilir.

Bu yılın başlarında Wall Street Journal, Apple’ın sözleşmeli üreticilere üretimi Çin dışına genişletmeleri için bilgi verdiğini bildirmişti. JP Morgan analistleri, 2025 yılına kadar tüm Apple ürünlerinin %25’inin Çin dışında üretileceğine ve iPhone 14 üretim kapasitesinin %5’inin 2022’nin sonlarından itibaren Hindistan’a kaydırılacağına inanıyor.

Hindistan’dan yapılan iPhone ihracatının Mart 2023’e kadar 2,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pegatron kısa bir süre önce Hindistan’daki ikinci iPhone 14 tedarikçisi olarak işe alındı. Apple ayrıca, ABD’nin Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies’e (YMTC) uyguladığı son ihracat yasağının ardından iPhone bellek çiplerini Samsung’dan tedarik ediyor.

Kaynak: Wall Street Journal, 9to5Mac