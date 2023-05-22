Giyilebilir teknoloji sektöründe sağlıkla ilgili özellikler giderek daha büyük önem kazanıyor. Apple’ın Apple Watch’u için uzun zamandır söylentiler, invaziv olmayan kan şekeri izleme özelliği üzerinde çalıştığı yönünde. Ancak Huawei, bu alanda onları geride bırakacak gibi görünüyor. Yakın zamanda tanıtılan Huawei Watch 4, yüksek kan şekeri riskini tespit eden çığır açan bir özelliğe sahip ve giyilebilir sağlık teknolojisinde önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor.

Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek diyabetle yaşayan bireyler için son derece önemli. Şeker hastaları ağrılı ve maliyetli kan testleri yaparak neşterler ve glukometreler kullanarak kan şekeri seviyelerini birkaç kez günlük olarak ölçüyor. Huawei’nin bu yeniliği, kullanıcıların sadece 60 saniyede kan şekeri seviyelerini invaziv olmayan bir şekilde izlemelerine olanak tanıyan kapsamlı bir analiz sunuyor. Huawei Watch 4, isteğe bağlı kan şekeri okumaları sağlamaz, ancak kullanıcılara diyetleri ve şeker alımları konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için zamanında uyarılar sunuyor.

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Huawei’nin başarısı, saygın tıbbi kurumlarla yapılan kapsamlı araştırma ve işbirliği çalışmalarının bir sonucudur. Huawei, 800.000’den fazla kan şekeri veri noktasının titiz testlerine tabi tutularak 100.000 saatten fazla veri toplamıştır ve güvenilir ve doğru bir sağlık izleme sistemi geliştirmiştir. Huawei Watch 4, hiperglisemi riskini değerlendirmek için kalp atış hızını, nabız dalgası özelliklerini ve diğer önemli göstergeleri izliyor.

Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların 18 yaşından büyük olmaları ve üçüncü taraf bir sağlık kurumu tarafından yürütülen bir kan şekeri sağlığı araştırma programına katılmaları gerekmektedir. Huawei Watch 4 tıbbi bir cihaz olarak sınıflandırılmamıştır; bu nedenle, sağladığı bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Ayrıca, tip 1 diyabetli bireylerin pankreasları insülin üretmediği için bu teknolojiden faydalanmaları önerilmez. Ancak tip 2 diyabet hastaları, zamanla insülin üretimi azalan ve insülin direnci yaşayan bireyler Huawei Watch 4’ün kan şekeri izleme özelliğinden yararlanabilirler.

Başlangıçta, bu son teknoloji özellik Çin pazarında satılan modellerle sınırlı olacak. Huawei Watch 4, 1.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip ve HarmonyOS 3.1 tarafından destekleniyor. Kan oksijen okumaları ve elektrokardiyogram (EKG) analizi de dahil olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli işlevler sunuyor.