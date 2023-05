Twitter’da @URedditor kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre, iPhone 16 serisi hakkında yeni güncellemeler ortaya çıktı. Apple, gelecek yıl iki “Pro” modelini piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu modellerin ekran boyutlarını artıracağı söyleniyor. Daha önce bahsedildiği gibi, iPhone 16 Pro’nun 6.3 inç ekranla geleceği ve iPhone 16 Pro Max’in ise daha büyük bir 6.9 inç panele sahip olacağı belirtiliyor. Ancak, bu rakamların kesin olmadığı ve değişebileceği ifade ediliyor.

iPhone 16 Pro’nun D93 model tanımlayıcısına, iPhone 16 Pro Max’in ise D94 model tanımlayıcısına sahip olacağı söyleniyor. Maalesef, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın doğrudan selefleri olan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile aynı ekran boyutlarını koruyacağı belirtiliyor. Yani sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacaklar.

Kamera konusunda, her iki 2024 “Pro” modelinin de periskop zoom lensine sahip olacağı söyleniyor, bu da Apple müşterilerinin iPhone 16 Pro Max’e yükseltme yaparken ekstra harcama yapmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Ancak, Apple’ın periskop zoom lensinin arkasındaki sensörü veya lens donanımını iyileştirmeyi planlayıp planlamadığı hala belirsizliğini koruyor.

Apple is working on two Pro models

for the iPhone 16 series, with increased display panel sizes (the actual display area is a bit smaller):

D93 – 6.3”

D94 – 6.9”

Both models are set to feature the new periscope lens, unlike the 15 lineup where it’s restricted to the Pro Max.

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 16, 2023