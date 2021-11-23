ANDROID’DE SON NOKTA! | VIVO X70 Pro+ Deneyimi

vivo, X70 Pro+ modeli ile amiral gemisi sınıfta en iddialı modeliyle yarışıyor. Global olarak ve dolayısıyla ülkemizde de satışa çıkmayan modeli tedarik ettik ve sizlerde deneyimlerimi paylaşıyoruz.

Tasarım kısmında 164.5 x 75.2 x 8.9 mm boyuta sahip olan model yaklaşık olarak 209 gram ağırlığında. 3 farklı renge sahip olan modelden siyah olan cam, diğer ikisi arka kapakta mavi ve turuncu olmak üzere deri görünümüne sahip. Bir amirale yakışacak şekilde IP68 sertifikasıyla suya ve toz karşı da dayanıklılık gösteriyor.

vivo X70 Pro+ 6,78 inç ekranda 1440 x 3200 piksel çözünürlük sunarken 517 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca bu ekran LTPO (Değişken) 120 Hz ekran tazeleme oranınsa sahip bir AMOLED ekran. Samsung E5 kullanan model bununla birlikte HDR10+ desteğine, 1 milyar renk gösterebilmesi özelliğinin yanında 10bit renk derinliği de sunuyor. Otomatik olarak 1000 nit parlaklık değeri sunarken güneş altında 1500 nite kadar çıkabiliyor.

Performans konusunda da Android telefonlar arasında en iddialı modellerden birisi olmasını içerisindeki Qualcomm Snapdragon 888+ 5G işlemcisiyle kanıtlıyor. Buna ek olarak Adreno 660 grafik birimi eşlik ediyor. 12GB RAM ve 256GB depolamasıyla beraber gelen modelde ayrıca RAM’i hafızadan +4GB alarak 16GB’ye kadar arttırabiliyorsunuz. Günlük kullanımda herhangi bir takılma donma yavaşlama olmazken, Çin versiyonu olduğundan dolayı içerisinde Android 11 ile beraber OriginOS 1.0 işletim sistemi çalışıyor. Büyük ikonlarla harmanlanmış bu arayüz verimli çalışmasının yanında performanslı kullanımda da aksamıyor.

Kamera tarafı ise vivo X70 Pro+’ın en güçlü olduğu nokta. ZEISS ile iş birliğinde olan vivo bu telefonunda kullandıkları lensleri ZEISS markası tarafından tasarlanmış. 50MP ana kameraya sahip olan model, 48MP MP çözünürlüklü 114 derecelik bir geniş açı kamerası mevcut. İkinci kamerası ise 12MP çözünürlüğü sunan bir telefoto kamerası. Dördüncü kamerası ise 8MP çözünürlük sunan bir periskop kamerası. Bu kameralar ile birlikte 8K çözünürlüğünde videolar çekimi yapabiliyorsunuz. Ek olarak 4K 60fps videoda çekebilmek mümkün. Her kameranın OIS’e sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca geniş açı kamerasında da GIMBALL OIS mevcut. Bu sayede ultra stabil videolar çekimine izin veriyor. Ön kamerada da 32MP çözünürlük sunan bir kamera bulunuyor. Full HD çözünürlüğünde 30fpste video çekimini yapabiliyor.

Ses konusunda ise bir amirale yakışacak şekilde stereo hoparlör bulunduran model ilk defa stereo kullanan bir vivo marka akıllı telefonu olarak da dikkat çekiyor. Ayrıca Type C girişinden de kulaklığa bağlantı sağlayabiliyorsunuz.

Batarya konusunda da güçlü özelliklere sahip olan vivo X70 Pro+ 4500 mAh bataryadan gücünü alıyor. Kutu içerisinden 66W değerine sahip bir şarj aleti çıksa da maksimum olarak 55W ile şarj olabiliyor. Ayrıca kablosuz olarak da 50W hızında şarj olabiliyor.

Ağ bağlantıları kısmında da WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 seçenekleri ile birlikte gelen model güncel teknolojileri içerisinde barındırıyor. Çin’de yaklaşık olarak 1100$ seviyesinde satılan bu model hakkında sizler ne düşünüyorsunuz, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutamayın.

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