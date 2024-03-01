Xiaomi’nin merakla beklenen sonraki büyük lansmanı olan Xiaomi Civi 4, son birkaç aydır adından sıkça söz ettiriyor. Sürekli yeni sızıntılarda ortaya çıkan yeni canavar, şimdi de kamera ve işlemci özellikleriyle ortaya çıktı. Xiaomi Civi 4 özellikleri resmen ateş ediyor.

Xiaomi Civi 4 Özellikleri: Orta Sınıfa Yeni Teknoloji Harikası Geliyor

İlk olarak MediaTek çipiyle güçlendirileceği açıklanan telefon, daha sonra Snapdragon 7 serisi yonga setiyle geleceği söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak en son sızıntılara göre, Xiaomi Civi 4, Snapdragon 8 serisi bir yonga setini bünyesinde barındıracak.

Sızıntıların kaynağı olan Digital Chat Station’a göre, Xiaomi Civi 4, Qualcomm Xiaomi Civi 4 mobil platformu tarafından desteklenecek. Bu yeni işlemcinin Snapdragon 8s Gen 2 veya Snapdragon 8 Gen 3 Lite olarak adlandırılması bekleniyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu işlemci amiral gemisi seviyesinde bir işlemci olacak.

Bu Snapdragon 8 serisi çip, farklı markalara ait birden fazla telefon tarafından kullanılacak. Ayrıca, cihazın göz dostu 1,5K düz ekrana sahip olacağı ve Xiaomi 14 serisinde olduğu gibi 2.7D mikro kavisli camla kaplanacağı belirtiliyor. Bu cihaza şıklık katmanın yanında dayanıklılığı da artıracak.

İlginç bir detay ise, Xiaomi Civi 4’ün Leica markalı 50 MP sensörlü kameralara sahip olması. Bu, Xiaomi’nin Leica markasını tasarımında taşıyan ilk telefonu olacak. Metal bir çerçeve ve cam arka yüzey gibi amiral gemisi akıllı telefonlara özgü özelliklerle donatılacak olan cihaz, 5.000mAh’ın üzerinde bir batarya kapasitesi ve muhtemelen 120W hızlı şarj desteği ile gelecek.

Civi 4, önceki modellerinden farklı olarak kavisli ekrandan, çift ön kameralardan ve orta sınıf çiplerden vazgeçiyor. Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu akıllı telefon, önümüzdeki haftalarda daha fazla detayla birlikte kullanıcılarla buluşacak. Heyecanla beklenen bu Xiaomi telefonun teknoloji dünyasına getireceği yenilikler merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!