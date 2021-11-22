Apple Tamamen Camdan iPhone Patenti Aldı!

Geçen hafta Apple, şimdiye kadarki en benzersiz görünen cihaz fikirlerinden birinin patentini aldı; tamamen camla kaplanmış bir iPhone! Konsepte bakacak olursak telefonun altı tane yüzeyi var ve bu altı yüzey de görüntü sağlayabilecek yapıda tasarlanmış.

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Patenti Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan bu patent , Apple tarafından “Cam muhafazalı elektronik cihaz” olarak adlandırıldı. Sızdırılan patent görsellerine göz attığımızda ön taraftaki ekranda uygulamaları ve üst tarafta saat ve bir takım pil, WiFi ve şebeke simgeleri görülüyor. Bunula birlikte alt tarafta da hava durumu ve takvimi gösteren bir alan bulunuyor. Resimler ayrıca, ekranın iPhone’u tamamen sarabildiğini ve net yüzeyler yerine tüm cihazda kesintisiz sonsuz bir ekran yanılsaması verdiği örnekleri de gösteriyor.

Apple, cam iPhone’un onarım için nasıl monte edilip demonte edilebileceğine dair bazı fikirler bile paylaştı. Ahize kısmından veya iPhone’un altından “kapak” şeklinde (patentte etiketlendiği gibi) çıkarılarak, cihaz bileşenlerinin kaymasına izin vererek potansiyel olarak parçalara ayrılabilir. Bu da daha kolay bir tamir imkanı sağlayacak gibi gözüküyor. Tamamen camdan yapılmış bir iPhone’u elde tutmak şimdilik çok zor. Bileşen yerleştirme ve onarımının büyük lojistik maliyeti olsa da, böyle bir telefonu seri üretim haline getirmenin son derece zor olmasının birçok nedeni var.

Bunlardan bir tanesi telefonun çok kaygan olması. Telefonun her yönünde ekranının olacağını düşünürsek bu telefon bir kılıf takmak da imkansız hale geliyor. Bir MacRumors yorumcusunun da dediği gibi böyle bir telefonu elde tutmak bir kalıp sabunu elde tutmaktan farksız olacaktır. Ayrıca Apple henüz kullanmasa da Gorilla Glass Victus korumalı bir cama sahip olsa da telefonun çok kaygan ve kırılgan olacağı aşikar. Bir de bu tasarımın olası bir darbede onarımının neredeyse mümkün olamayacağı için maliyetinin de oldukça yüksek çıkması da normal.

Bu cam telefon anlayışı aslında Apple için bir ilk değil. Daha öncelerinde Patently Apple tarafından belirtildiği gibi, şirket sekiz yıldır çeşitli cihazların cam konseptlerinin patentini alıyor. Bununla birlikte, tamamen cam bir akıllı telefonun gelecekte bir gün gerçekten pazara girip giremeyeceği merak konusu. Sizce Apple, iPhonelar için yeni bir başlangıç planlıyor olabilir mi? Yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.