MediaTek Dünyanın İlk 7nm Televizyon İşlemcisini Tanıttı

Akıllı telefonlardaki Dimensity ailesiyle işlemci rekabetinde önemli bir yer edinen MediaTek, şimdi ise televizyonlar için kullanılacak işlemcisi MediaTek Pentonic 2000‘i tanıttı.

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MediaTek bugünlerde isminden çokça söz ettiriyor. Akıllı telefonlar için amiral gemisi Dimensity 9000 yonga setini duyurduktan sonra şirket, şimdi de amiral gemisi TV yonga seti Pentonic 2000’i duyuruyor. Ve bu yonga setinin de birçok açıdan dünyada ilk olduğu görülüyor. Bu işlemcinin en önemli özelliklerinden birisi televizyonlar için ilk 7 nm çip olması. Ayrıca bu MediaTek Pentonic 2000 işlemcisi TSMC’nin üretiminden çıkan bir işlemci. İkinci olarak, H.266 içeriği için Çok Yönlü Video Kodlamayı (VVC) destekleyen ilk ticari TV yonga seti olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu, özellikle medya akışı ve yayını için geliştirilmiş sıkıştırma verimliliğine sahip yeni bir codec bileşeni olduğu anlamına geliyor.. HEVC, VP9 ve VS3 ayrıca yerel olarak desteklenen kodlamalar listesinde yer alıyor.

MediaTek, Pentonic 2000 işlemcisine o kadar çok güveniyor ki, MEMC desteği ile beraber 120Hz ekran tazeleme oranında 8K çözünürlüğü çalıştırabileceğini söylüyor. 8K çözünürlüğe sahip olmayan bir içeriği de MediaTek, yapay zeka desteğiyle beraber bu çözünürlük seviyesine yükseltilebildiğini dile getiriyor. UFS 3.1 depolama biçimiyle beraber televizyonların arayüzünde çok daha hızlı bir deneyim sunduğunu söylüyor.

Bağlantı açısından Pentonic 2000, Wi-Fi 6E kablosuz bağlantısını desteklerken, bazı TV üreticilerinin bu özelliği dahil etmeye karar vermesi durumunda 5G bağlantısına da sahip olabileceği belirtiliyor. Daha hızlı bağlantı için 5G desteğinin olması bu alandaki yine ilk işlemci olduğunu kanıtlıyor. Son olarak da MediaTek Pentonic 2000 işlemcili televizyonların 2022’de gelmesi bekleniyor.