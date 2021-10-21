Apple Store Bağdat Caddesi Yarın Açılıyor

Geçtiğimiz haftalarda sizlere Apple yeni mağazasını Bağdat caddesinde açacağı hakkında bir haber yayınlamıştık. Ancak tam olarak ne zaman açılacağına dair detaylı bir ilgi bulunmuyordu. Şimdi ise Apple yeni mağazasını 22 Ekim Cuma (yarın) Apple severler ile buluşturuyor.

Bakmakta fayda var: Üçüncü Apple Store Bağdat Caddesi’nde Açılıyor!

İstanbul’un en merkezi yerinden birisinde bulunan Apple Bağdat Caddesi, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası olacak. Bu iki katlı mekan, yerel malzemeleri mağaza tasarımındaki en yeni unsurlarla harmanlayarak müşterilerin Apple ürün ve servislerini inceleyebilecekleri veya ücretsiz Today at Apple atölye çalışmalarına katılabilecekleri açık ve dinamik bir alan yaratıyor.

Apple yeni mağazası için de “İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

Apple, açılışı kutlamak için şehre ve şehrin yaratıcı zihinlerine saygı duruşu niteliğindeki Perspektif İstanbul adlı altı haftalık bir Today at Apple programının lansmanını yapacak. 20 yerel sanatçının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu seri, İstanbul’da yerel topluluklar için önemli konular ve değerler üzerinden yaratıcılık, kültür ve teknolojiyi bir araya getiren bir deneyim sunuyor. Katılımcılar, Murat Palta ile geleneksel minyatür çizimi ve illüstrasyonu, Magnum Photos fotoğrafçısı Sabiha Çimen ve Sinan Tuncay ile hareketli portre yaratmayı öğrenebilecekleri yüz yüze ve sanal atölye çalışmalarında yer alma şansına sahip olacak.

Mağaza aynı zamanda teknoloji uzmanları Tin Nguyen ve Ed Cutting ile Türk ses tasarımcısı Oğuz Öner tarafından özel olarak hazırlanmış bir artırılmış gerçeklik (AR) sergisine de ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, LiDAR tarayıcısına sahip iPad Pro ve iPhone 13 Pro modellerini kullanarak, ekranlarında geleneksel kağıt süsleme sanatı Ebru’dan esinlenilmiş seramik objeleri AR olarak görebilecekler.

Apple Bağdat Caddesi’nin dünyanın farklı yerlerindeki Apple Store’lardan ve Cupertino, California’daki Apple Center’dan izler taşıyan tasarımında Aksaray Yaylak graniti ve Türk traverteni gibi yerel malzemeler de kullanılıyor. Perakende satış mağazası, asılı duran karbon fiber çatısıyla ve ağaçlarla dolu geniş bahçesiyle tasarımsal olarak da dikkat çekiyor. İçeride, ziyaretçileri video duvarı ve Today at Apple atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Forum alanı karşılıyor. Üst katta ise müşterileri, Apple’ın en yeni ürün ve servislerini yakından inceleyebilecekleri bir alan bekliyor. Mekanın tamamı 9 metrelik cam giydirme ön cepheden dışarıyı görüyor. Havalandırma için açılabilen iki büyük tavan penceresi de içerisinin gün ışığıyla dolmasını sağlıyor.

Farklı çevrelerden gelen ve 14 farklı dil konuşan 130 kişilik Apple Bağdat Caddesi ekibi, 22 Ekim Cuma günü yerel saatle 10:00’da ilk ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.