Yeni MacBook’lar denince akla ilk gelen soru, Apple’ın bu modellerde kendi yonga seti olan M3 çiplerinin kullanılıp kullanılmayacağı oluyor. Ne yazık ki, bu modellerde M3 çipinin kullanılması pek de beklenen bir olay değil. Öyle ki, Apple’ın M1 işlemcileri bile günümüzde oldukça güçlü ve şu an yeni M3 çipinin piyasaya sürülmesi satışları zaten kötü olan M2 işlemcili MacBook’ların satışlarını iyice düşürebilir.

Analist Mark Gurman’ın da beklentileri bu yönde. Gurman’ın bugünkü bülteninde, WWDC’de gelecek olan yeni MacBook’ların Apple’ın sonraki nesil M3 çipini içermeyeceği ve bunun yerine M2 çipiyle veya M2 çipi türevleriyle güçlendirileceği belirtildi. Bu bilgi, 15 inçlik MacBook Air’in M2 çipi ile çalışacağına işaret ediyor. Ancak 13 inçlik MacBook Air ve 13 inçlik MacBook Pro için ne anlama geldiği tam olarak açık değil, çünkü bu modeller zaten halihazırda M2 çip ile donatılmış durumda.

13 inçlik MacBook Air ve MacBook Pro için farklı renk seçenekleri veya bazı tasarımsal değişiklikler görebiliriz. Belki de OLED ekranlı MacBook modelleri bizi bu tanıtımda karşılayabilir. Ancak bunlar henüz sadece iddia düzeyinde bilgiler.

15 inçlik MacBook Air söylentileri 2021’in başlarında ortaya çıkmıştı. Görünen o ki, bu cihaz da nihayet piyasaya sürülmeye yakın. Apple’ın tedarikçileri, bu model için 15 inçlik ekran panellerinin üretimini artırdılar ve 15 inçlik MacBook Air yakın zamanda App Store geliştirici kayıtlarında ortaya çıktı.

Apple’ın, 5 Haziran’daki WWDC anahtarında macOS 14’ü duyurması bekleniyor ve Gurman, güncellemenin büyük değişiklikler içereceğini ve MacBook’lar için bir dönüm noktası olacağını düşünüyor. iOS 16 ile iPhone’larda tasarımı baştan yazan Apple yeni macOS sürümüyle de bizleri şaşırtabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni MacBook’lar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!