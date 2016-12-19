Apple, Samsung’un Çok Sevilen Özelliklerinden Birini iPhone’a Getirebilir

Bugün Apple tarafından geliştirilen iPhone hayranları için güzel bir gün olabilir çünkü şirket yeni modelde bir sürpriz yapabilir.

Apple tarafından iPhone’un 10. yılında geliştirilecek olan modelde tıpkı Samsung’un Galaxy serisinde olduğu gibi kıvrımlı ekran görebiliriz. Ortaya çıkan raporda şirketin bunu bütün iPhone modelleri için düşündüğü belirtiliyor. Yani sadece iPhone 8 Plus değil aynı zamanda iPhone 8’de kıvrımlı ekrana sahip olacak. Ancak bu geçen ay çıkan iPhone 8’de çok bir değişikliğin olmayacağını ön gören söylentiyle pek örtüşmüyor.

Bu haber bir anlama daha geliyor. iPhone modellerinin ekranının kıvrımlı olabilmesi için cam yerine Samsung tarafından geliştirilmiş tamamen plastik OLED ekranın kullanılması demek oluyor. Samsung’un yeni iPhone için yaklaşık olarak 100 milyon civarında OLED ekran üretme kapasitesi var.

OLED ekranların bir çok avantajı var. İlk olarak daha az enerji tüketerek batarya ömrünü önemli ölçüde uzatıyor. Diğer taraftan son derece renkli ve parlak. Diğer taraftan iPhone 8’de yeni bir sensör teknolojisinin de kullanılacağı söylentiler arasında yer alıyor. Bu sensör teknolojisi sayesinde kullanıcı telefonu neresinden tutarsa tutsun telefon kullanıcısını tanıyacak.