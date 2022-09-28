Apple, Rus sosyal medya şirketi VK’nın tüm uygulamalarını dünya çapında App Store’dan kaldırdı. Rus iOS kullanıcıları artık Mail.ru ve VK Music dahil olmak üzere şirketin hizmetlerine erişemiyor. Ancak yüklü uygulamalar çalışmaya devam edecektir.

Apple, The Verge‘e yaptığı açıklamada Rus sosyal ağ şirketinin uygulamalarının arkasındaki geliştirici hesaplarını sildiğini söyledi. Sonuç olarak, App Store’dan uygulama indirmek veya güncellemek artık mümkün değildir. ABD’li şirket bunu, İngiltere’nin Rus şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımları takip etmek için yaptığını söyledi. Bu şirketlerden birinin Rus sosyal medya şirketi VK’nın çoğunluk hissesine sahip olduğu söyleniyor, dolayısıyla bu şirket de önlemlerden etkileniyor.

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Bu arada Rus sosyal ağı Apple’ın önlemlerine yanıt verdi. Şirket, halihazırda yüklü olan uygulamaların çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Geliştiricilere göre, önlemler nedeniyle sosyal ağ üzerinden yapılan ödemeler ve bildirimlerle ilgili sorunlar yaşanabilir.

VK ya da VKontakte, Rusya’daki en büyük internet platformlarından biridir. Sosyal medya şirketi 2006 yılında Telegram’ın daha sonraki kurucularından Pavel Durov tarafından geliştirilmiştir. Bu mesajlaşma servisi 2013 yılında Pavel ve kardeşi Nikolay Durov tarafından kuruldu.

Rusya, bu yılın başlarında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batı dünyasının ekonomik yaptırımlarına maruz kaldı. Teknoloji şirketleri de yaptırımlara uymak zorundadır. Tweakers, arka planda yazdığı bir makalede teknoloji devlerinin Ukrayna savaşındaki farklı pozisyonlarını detaylandırıyor.