Apple, reklam içeren bildirimlere izin verecek!

Bugün itibarıyla Apple, App Store yönergelerinde güncelleme yaptı. Değişiklikler arasında en çok dikkat çeken ise geliştiricilerin, reklam da dahil olmak üzere kullanıcılarına anlık bildirimler gönderebilecek olmasına izin verilmesi oldu. Elbette firma reklam dahil anlık bildirim gönderme özelliğini kullanmak isteyen geliştiricilere bu seçeneğin kullanıcı tarafından kapatılabilir olmasını şart koşuyor.

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Apple’ın App Store tarafında yaptığı bir diğer değişiklik ise 30 Nisan’dan itibaren geliştirilecek tüm uygulamaların iOS 13 SDK’sı ile geliştirilmesini zorunlu kılmak oldu. Apple bu değişiklik ile geliştirilecek tüm uygulamaların, karanlık mod, ARKit 3, Core ML3 ve benzeri özellikler ile iOS 13’e tam uyumlu olmasını hedefliyor.

Bunlara ek olarak Facebook ve Google hesapları ile alternatif giriş özelliğine sahip olan uygulamaların, 30 Nisan sonrasında Apple ID ile giriş seçeneğini de kullanıcılarına sunması zorunlu hale gelecek. Apple bu özellik ile ilgili geliştirici kitini de yayımlanmış durumda.

Yeni yönergelerde “Arkadaşlık” ve “Falcılık” uygulamaları ile ilgili düzenlemelere de yer verildi. Apple, bu tür uygulamaları daha ayrıntılı incelemelere tabi tutacak. Aynı zamanda “Arkadaşlık” ve “Falcılık” türü uygulamaların yüksek kaliteli bir deneyim sunması şartını arayacak. Hali hazırda mağazada bulunan uygulamalarda farklı ve özgün yenilikler sunmayan uygulamalara ise App Store’da yer verilmeyecek.

Apple’ın yeni mağaza yönergeleri haberimizde bulunanlara ek olarak pek çok değişiklik sunuyor. Güncel yönergelerinin tümüne link üzerinden ulaşabilirsiniz.