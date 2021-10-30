Apple Parlatma Bezi Parçalarına Ayrıldı

Türkiye’de 200 TL, ABD’de 20 dolar değerindeki Apple Parlatma Bezi, iFixit tarafından inceleme ve protesto amacıyla parçalarına ayrıldı. İncelemeden çıkan sonuç ise ismine zıt şekilde hiç de parlak değil. Üstelik 20 dolardan hiç de parlak değil.

Apple’ın 2 hafta önce gerçekleştirdiği etkinlikten sonra sessiz sedasız satışa çıkartılan 200 TL fiyat etiketine sahip parlatma bezi insanlar tarafından fazlasıyla tepki çekmişti. Teknoloji tamir edilebilirlik ölçme ve inceleme sitesi iFixit ise tepkisini başka bir yoldan göstermiş gözüküyor. Macbook Pro’nun içini açarak inceleyen iFixit ekibi hızını alamamış ve Apple’ın parlatma bezine de giriş yapmış. Olaydan haberiniz yoksa hatırlatalım Apple 200 TL’ye cihazlarınızı silebilmeniz için bez parçası satmaya başladı.

New York Times tarafından belirtilene göre 6.3 inç kare alana sahip Apple logolu bez parçası şimdiden siparişleri alınıyor. Ancak Apple internet sitesinde söylenene göre 10-12 hafta sonra gönderimi yapılıyor. Bu da eğer şimdi sipariş ederseniz ürünü 7 Ocak ile 21 Ocak 2022 tarihleri arasında bir zaman teslim alacaksınız. Eğer ki parlatma bezi ile aynı anda satışa giren yeni MacBook Pro’lardan herhangi birini şimdi sipariş verirseniz 4-5 hafta olacak. Bu da yeni MacBook’unuzu temizleyemeden geçirmek durumunda kalacağınız en iyi ihtimalle 5 hafta demek. Gerçekten REZALET.

iFixit tarafından yapılan Apple parlatma bezinin parçalanmasına bakmak isteyenler öncelikle fazlasıyla sıkıcı MacBook’ların incelemelerini ve iç parçalarının görsellerini geçerek aşağılara inmek durumunda. Bunu yaptığınızda da bez parçası ile ilgili derin incelemelere ulaşıyorsunuz. Bu incelemelere bezin iç yapısının mikroskop görüntüsü de dahil. İncelemenin sonucunda anlaşılıyor ki aslında bez, iki farklı bezin birbirine yapıştırılmasından oluşuyor. Bilindik mikro fiber bezlerle karşılaştırılması da yapılıyor ama önemli bir fark bulunamıyor.

MacBook Pro’lar iFixit incelemesinde tamir edilebilirlik olarak geçerli bir puan alsa da Apple logolu Parlatma Bezi ne yazık ki tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 0 puan alıyor. Bu durum da gerçekten bir hayal kırıklığı çünkü bir şekilde olur da parlatma beziniz zarar görürse yenisinin gelmesi için yeniden bir kaç ay daha beklemeniz gerekiyor.