Apple, özel iPhone’ları göndermeye başladı!

Apple, ilk kez Temmuz ayında duyurduğu kod yürütme özellikleriyle donatılmış ve özel olarak yapılandırılmış iPhone’ları, sahiplerine göndermeye başladığını bildirdi.

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Apple Güvenlik Araştırma Cihazı Programı

Geçtiğimiz aylarda şirket, güvenlik araştırmalarını desteklemek için kod yürütme ve sınırlama politikaları ile donatılmış, özel olarak yapılandırılmış benzersiz iPhone’lar ürettiğini duyurmuştu. Bu telefonları kullanıcılara temin etmek için de Apple Güvenlik Araştırma Cihazı Programı’nın başlatıldığını bildirmişti.

Şirket, bugün itibariyle bu özel iPhone’ları alacak olan ilk araştırmacıları bilgilendirdi ve cihazların hemen gönderileceğini söyledi. Program şartlarına göre, araştırmacı katılımcılara ödünç verilen iPhone’ların bir yıllık kullanım süresi olacak, ancak daha sonra bu süre uzatılabilecek.

Güvenlik Araştırma Cihazı Programı’nın amacı, iOS’un güvenliğini daha da iyileştirmek ve bir üst seviyeye taşımak. Apple, güvenlik araştırmacılarının katkılarının, şirketin “tüketiciler için güvenliği artırma” hedefine ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyor. Aynı zamanda şirket, bağımsız araştırmacılarla işbirliğine değer verdiğini ve Apple platformlarında yaptıkları çalışmaları takdir ettiğini söylüyor.

Bu iPhone’lar neden özel?

Apple’ın sağlayacağı bu iPhone’lar, bizim kullandığımız tüketici cihazlarına göre daha az sınırlandırılmış ve bu da araştırmacıların ciddi güvenlik açıklarını bulmalarını kolaylaştıracak. Gönderilecek cihazlar, iOS’un en son sürümüne ve modern donanıma sahip üretim telefonlarına olabildiğince yakın cihazlar olacak. Araştırmacıların araştırma yapmak için telefonları jailbreak yapmaları da gerekmeyecek, bu da platform güvenlik özelliklerini araştırmalarına ve işletim sistemini test etmek istedikleri araçları çalıştırabilmelerine olanak sağlayacak.

Program katılımcıları, işbirliği amacıyla kapsamlı belgelere ve Apple mühendislerinin de bulunduğu özel bir foruma erişim sağlayabiliyor. Güvenlik Araştırma Cihazı Programı, hata ödül programı ile birlikte çalışıyor, böylece güvenlik açıklarını tespit eden araştırmacılar 1,5 milyon dolara kadar ödeme alabilecek.