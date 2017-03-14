Apple News’ün Medya Patronu Donna Ogier Snap Inc.’e Geçti

Apple News’ün medya partnerliği bölümü yöneticisi Donna Ogier, Snapchat’in Discover bölümünde çalışmak üzere Snap Inc.’e geçti.

Daha önce Apple’da çalışan Ogier Snapchat’e Ekim ayında geçen eski New York Post Başkanı David Brinker ile birlikte çalışacak. İkili birlikte Snapchat’in içerik yönetimini ve gelişimini yürütecek. Ancak tam olarak Ogier’in ne yapacağı belli olmasa da yayıncılarla partnerlik için çalışacağı düşünülüyor.

Discover bölümü, Snapchat’in 2015 yılında çıktığı ilk günlerinden beri uygulamanın en önemli ilgi merkezi. Burada yayıncılar Snapchat kullanıcılarına çeşitli içerikler yayınlıyor. Burada bir çok içerik yayınlandı ve Snap Inc. buradaki yayıncı sayısını arttırmak ve buradan daha fazla gelir elde etmek istiyor.



Snap Inc. Discover’da yayınlanan içeriklerden 2016 yılında tam 28 milyon dolarlık gelir elde etti. Şirket şimdi de içerik geliştiricilerinden televizyon şovu benzeri içerikler üretmesini istiyor. Bu programların her bir bölümü uygulama içerisinde yayınlanacak ve bu içerikler lisanslanacak.