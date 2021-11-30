Apple Neden Bugünün Yükselen Tek Teknoloji Hissesi?

Apple hisseleri, yatırımcıların piyasa belirsizliği sırasında şirketi güvenli bir liman olarak gördüklerini göstererek, hisse senetlerinin yeni Omicron varyantına ilişkin endişeler üzerine düşmesiyle salı günü %2’den fazla arttı.

Google, Amazon, Meta (eski adıyla Facebook) ve Microsoft gibi diğer büyük piyasa değeri olan teknoloji hisseleri, daha geniş piyasa satışları nedeniyle gün içinde düştü. Salı günü Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 500 puandan fazla düştü, Nasdaq kompoziti %1’in üzerinde ve S&P 500 yaklaşık %1,4 düştü.

Needham analisti Laura Martin verdiği demeçte, yatırımcıların salı günü Apple’a yöneldiklerini çünkü şirketin olağanüstü nakit akışına sahip olduğunu ve bunun da ekonomideki herhangi bir yavaşlamaya dayanmasına ve düşen fiyatlardan yararlanmasına izin verdiğini söyledi.

Martin, “Fırtınaya dayanacağını, iflas etmeyeceğini, finansal sıkıntı yaşamayacağını bildiğiniz şirketlerde kaliteye bir uçuş var” dedi ve diğer büyük sermayeli teknoloji hisselerinin daha küçük firmalar kadar düşmediğini belirtti. Apple’ın bir kulaklık da dâhil olmak üzere yeni büyümeyi desteklemek için yeni ürünler sunmak üzere konumlandığını da sözlerine ekledi. Martin, “Apple’ın son beş yıldır en büyük eleştirisi yeni ürün çıkmaması. Ürün hattına baktığınızda, özellikle bugün basında, haziran ayında bir sonraki WWDC’de artırılmış gerçeklik gözlüklerini nasıl tanıtacakları konusunda çok fazla heyecan var” dedi

Martin, Apple’ın mevcut ürünlerinin, özellikle de iPhone Pro modellerinin iyi satış yaptığına ve potansiyel olarak şirket için büyük bir aralık ayı çeyreğine yol açacağına dair göstergeler olduğunu söyledi. Apple, ekim ayında, arz kısıtlamalarına rağmen geçen yılki 111,4 milyar dolarlık satışın üzerinde mali yılın ilk çeyreğinde rekor gelir beklediğini söyledi.

Martin, “Perakendeden ürünlerin nasıl satıldığına dair gerçekten çok iyi rakamlar geliyor. Tabletler, özellikle de yüksek kaliteli iPhone’lar, bu yılın dördüncü çeyreğinde yüksek marjlara ve hasılata sahip olacaklarını söylüyor” dedi.

Apple nakit akışını yalnızca yeni ürünlere yatırım yapmak için değil, aynı zamanda hisse senedi fiyatını sabit tutmaya yardımcı olabilecek temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlara sermayeyi geri vermek için kullanır. Bernstein analisti Toni Sacconaghi bu ayın başlarında yatırımcılarla paylaştığı bir notta, Apple’ın önümüzdeki beş yıl içinde hisseleri geri almaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Sacconaghi, yatırımcılara 17 Kasım tarihli bir notta, “Analizimiz, Apple’ın 2026’nın sonuna kadar yılda ~%3-4 oranında hisse geri satın almaya devam edebileceğini ve bilançosunda net borç almadan hisse başına temettüsünü yıllık %10 oranında artırabileceğini gösteriyor” dedi.

Apple’ın hisseleri yıl boyunca yaklaşık %25 arttı.