Giyilebilir Teknoloji
Apple’ın Akıllı Gözlükleri 2022’de Piyasaya Sürülüyor!
TFI Asset Management’tan üst düzey analist Ming-Chi Kuo cuma günü yatırımcılara bir notta, Apple’ın akıllı gözlüklerinin Mac bilgisayarları kadar güçlü olacağını ve 2022’nin sonunda piyasaya sürüleceğini söyledi.
Kuo, Apple’ın tedarik zincirindeki araştırmaları sayesinde gelecekteki Apple ürünlerinin lansmanlarını tahmin etme konusunda mükemmel bir geçmişe sahip. Kuo notunda, gözlüklerin bir akıllı telefon veya bilgisayar bağlantısı olmadan yoğun görevleri gerçekleştireceği için rakiplerinden daha çok öne çıkacağını söyledi. Önceki raporlar, gözlüklerin çalışması için bir iPhone bağlantısına ihtiyaç duyacağını belirtti.
Bu sonbaharda Apple, M1 işlemcisinin en yeni ve en güçlü sürümleri olan M1 Pro ve M1 Max’i yeni MacBook Pro’da piyasaya sürdü. Kuo, Apple’ın gözlüklerinin de M1 tabanlı bir işlemci kullanacağını söyledi. Apple’ın M1 olarak adlandırdığı bu yongalar, Apple’ın daha önce kullandığı Intel işlemcilerinden daha iyi performans gösterirken pil ömrünü büyük ölçüde koruyor.
Yine de Kuo, Apple’ın, gözlüğü iPhone’un yerine geçecek bir cihaz olarak değil, bir iPhone aksesuarı olarak konumlandıracağını söyledi. Bu, Apple’ın amiral gemisi ürünü iPhone’a bağlı AirPod’lar ve Apple Watch gibi giyilebilir aksesuarları satma stratejisine katkı sağlayacak.
Apple’ın gözlüklerinin dijital görüntüleri gerçek dünyanın üzerine yerleştiren teknoloji olan artırılmış gerçekliği (AR) kullandığı söyleniyor. Şirket, birkaç yıldır iPhone’da artırılmış gerçekliği destekliyor, ancak akıllı gözlüklerin teknoloji için daha fazla kullanım alanı açma potansiyeli var.
Apple hisseleri, cuma günü daha geniş bir pazar satışında %2’den fazla düştü.
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