Teknoloji devi Apple, NASA’nın sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uzmanı Jeff Norris’i bünyesine kattığını açıkladı.

Bu hareketle beraber Apple’ın iyiden iyiye sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine yatırım yaptığı konuşulmaya başlandı. Norris şirkette Dolby Labs’ın eski yöneticisi Mike Rockwell ile birlikte çalışacak.

Norris’in şirkette henüz he yapılacağı bilinmiyor ancak Rockwell’in ekibi Google Glass benzeri bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerin çalışıyor ve bu cihazı 2018 yılından önce görmemiz pek mümkün değil. Şirketin CEO’su Tim Cook son aylarda her fırsatta artırılmış gerçeklik teknolojisine olan ilgisini dile getirmeye başladı.

Norris şirkete giren son uzmanlardan bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda şirketten 1000 kişilik bir grubun artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalıştığı haberleri yayınlanmıştı. Büyük bir ihtimalle yeni iPhone modelinde artırılmış gerçeklik teknolojisi ile alakalı bir şeyler görebiliriz.

Norris 18 yıldır NASA’nın Jet İtiş Laboratuvarı’nda çalışıyordu. Norris aynı zamanda NASA’nın Mars görevinde Microsoft’un HoloLens kullanımına olanak verecek OnSight projesinde çalıştığı biliniyor.