Apple Maps Türkiye’de dahil 179 ülkede bisiklet paylaşım noktalarını gösterecek

Apple Maps aldığı yeni güncelleme ile artık ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan bisikletleri de bünyesine dahil ediyor. Firmanın yayımladığı yeni harita güncellemesi artık 36 ülkedeki 179 şehirde bulunan bisiklet paylaşım noktalarını gösterecek.

Ito World tarafından sağlanan veri tabanı ile Apple Maps kullanıcıları bulundukları şehirde, eğer mevcut ise, bisiklet paylaşım noktalarını görebilecekler. Bunun için yapmanız gereken tek şey Maps içinceki bike sharing ya da bisiklet paylaşımı yazmanız yeterli olacak. Alternatif olarak doğrudan Siri’ye de sorabilirsiniz.

Apple Maps ile Konya’daki paylaşım noktaları elinizin altında

Şu anda 179 olan ülke sayısı ilerleyen zamanlarda artacak. Veri tabanı bu şehirlerdeki 176 bisiklet paylaşım sisteminden toplam 12.810 noktayı belirleyecek. Ito World’ün iddiasına göre bu uygulama küresel bisiklet paylaşımını tek veri üzerinden sağlayan ilk ticari uygulama. Listedeki pek çok ülke ve şehrin içinde Türkiye’den Konya ve Seferihisar mevcut. Her ne kadar ikincisi ilçe olsa da…

Turkey

Konya (nextbike Konya)

Seferihisar (Karbis)