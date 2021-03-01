Apple
Apple Mail uygulaması düşündüğünüz kadar güvenli olmayabilir
Apple Mail uygulaması, Apple cihazlarda varsayılan olarak gelen ve birçok kullanıcının tercih ettiği bir uygulama. Her ne kadar rakipleri Gmail, Microsoft Outlook vb. uygulamaları kadar çok özellik sunmasa da, birçok Apple ürünü gibi, Apple Mail da görece sorunsuz çalışan bir yazılım. Ancak, görünen o ki, Apple Mail’ın özellik kısmında olduğu gibi güvenlik tarafında da eksikleri var. Dahası, bu eksikler sizi birçok veri toplama ve izleme tehdidine karşı savunmasız bırakacak cinsten…
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Apple Mail bu basit tehdide karşı savunmasız
Apple analisti John Gruber, geçtiğimiz günlerde blogunda önemli bir yazı yayımladı. Bu yazı, Apple’ın varsayılan mail uygulamasının “Spy Pixel” veya “Spy Tracker” denilen gizli görsellere karşı savunmasız olduğunu öne sürüyordu. Öncelikle, yazımızın asıl konusuna geçmeden bu terimlerin ne anlama geldiğini açıklayalım. “Spy Pixel” veya diğer bir adıyla “Spy Tracker”, firmaların size yolladıkları maillerde kullandıkları 1×1 boyutundaki küçük GIF’ler. Bu GIF’lerin kullanılma nedeni ise çok basit. Öyle ki, bu görsellerin temel amacı gelen e-postayı açıp açmadığınızı kontrol etmek. Buna ek olarak, bazı “Spy Pixel”ler e-postayı hangi lokasyondan açtığınızı da saptayabiliyor.
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Peki Apple Mail bu “Spy Pixel” gibi takip ajanları karşısında tamamen savunmasız mı? Açıkcası, bu sorunun cevabı konuya nerden baktığınıza bağlı. Eğer bu ajanlardan korunmak istiyorsanız, Mail uygulamasının ayarlarından “dış kaynaklardan gelen görselleri yükleme” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Tabi, tahmin ettiğiniz üzere, bu hiçbir resmin yüklenmemesi demek. İşte bu yüzden, bu tam anlamıyla bir çözüm mü değil mi, tartışmaya açık bir konu.
“Peki diğer mail uygulamalarında durum ne?” diye sorarsanız, Gruber diğer uygulamaların Apple’a göre bu konuda çok daha başarılı olduğunu söylüyor. Örneğin, Gmail, “proxyleme” denilen bir yöntemle bu ve benzer tehditlerin önüne geçmeye çalışmakta. Bu konuda Gmail’den de daha başarılı olan yazılımlar da mevcut. Gruber’ın örneğine göre, HEY isimli mail uygulaması sırf “Spy Pixel” sorunu için özel bir çözüm geliştirmiş durumda. Uygulamanın bunun için yazdığı kod, popüler Spy Pixel’ların önüne geçmekte. Gördüğünüz gibi, çözüm aslında çok da zor değil. Bakalım, Apple gibi yazılım konusunda dev olan bir firma böylesine basit bir çözümü kullanıcılarına ne zaman sunacak…
Kaynak: iPhoneInCanada, DaringFireball
Apple
Apple M1 MacBook Air, kripto para madenciliği yapabilecek!
Geçtiğimiz yıl Apple, şirketin geliştirdiği yeni M1 çipini içeren ilk ARM tabanlı MacBook serisini bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Yeni M1 yonga seti, cihazlara mükemmel bir performans ve enerji verimliliği sağlıyor. ARM tabanlı bu çipin beklenenden iyi sonuç vermesi, gelecekte daha fazla ARM tabanlı cihaz göreceğimiz anlamına geliyor. Apple donanımının kapalı yapısı sebebiyle, pek çok meraklı kullanıcı bu çipin kilidini açmak istiyor. Son raporlara göre yazılımcı Yifan Gu, Apple M1 MacBook Air ile Ethereum madenciliği yapmanın yolunu buldu.
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Kripto para madenciliği, teknoloji endüstrisini nasıl etkiledi?
Raporlara göre, geçen yılın ikinci yarısından bu yana küresel yarı iletken endüstrisinde kıtlık yaşanmakta. Bununla birlikte bu kıtlık, Sony ve Microsoft gibi konsol üreticilerini önemli ölçüde etkiliyor. Ayrıca GPU üreticileri de yarı iletken konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Örneğin NVIDIA, 2020’de tanıttığı yeni ekran kartlarında az vakit geçmesine rağmen stok sunamıyor. Morgan Stanley analisti Harlan Sur‘a göre çip talebi, mevcut üretim kapasitesini %10 ila %30 arasında aşıyor. Bununla birlikte Harlan Sur, bu durumun düzelmesinin 2021’in sonunu bulacağını söylüyor.
Günümüzde grafik kartlarının stokları konusunda önemli bir sıkıntı var. Bu nedenle kartların madencilik yetenekleri NVIDIA tarafından kısılıyor. Bunun sonucunda, kripto para madencileri farklı yöntemler ile üretim tekniklerini araştırıyorlar. Muhtemelen Gu‘nun MacBook’lar üzerinde yaptığı bu çalışmanın temeli bu kısıtlamalara dayanıyor. Apple M1 MacBook Air ile yapılan madencilik çok kazanç getirmese bile başlangıç için uygundur. NVIDIA‘nın yeni kripto para üretimini destekleyen ekran kartları, stok sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca madenciler için de daha yüksek kazançlar mümkün olacak.
Apple
iPhone 12 Pro Max siparişi verdi “elmalı yoğurt” geldi!
Çin’de yaşayan bir kadın, Apple Store’dan bir iPhone 12 Pro Max siparişi verdi. Ancak paketi teslim aldığında hayal kırıklığına uğradı. Pakette iPhone 12 Pro Max’ini görmeyi beklerken elma aromalı bir yoğurt içeceği ile karşılaştı.
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iPhone 12 Pro Max yerine içecek geldi
Liu adlı kadın Cuma günü Weibo’ya bir video yükledi. Videoda Apple’ın resmi web sitesinden yeni bir iPhone satın almak için 1.500 dolardan fazla para harcadığını açıkladı. Daha sonra paketi açtığında, birisinin onun iPhone’unu bir içecekle değiştirdiğini anladı.
Liu, paketi doğrudan teslim almadı. Bunun yerine kargoyu yerleşim bölgesindeki bir teslimat noktasından aldı.
Yerel polis, takasın bir hırsızlık vakası olduğunu düşünüyor. Ancak hiç kimse değişimin hat boyunca nerede gerçekleştiğinden emin değil. Teslimden sorumlu şirket olan Apple ve Express Mail Service şu anda bir soruşturma başlatıyor.
Bir EMS müşteri hizmetleri çalışanı Cuma günü Global Times’a olayın hala soruşturma altında olduğunu söyledi. “Bununla özel olarak ilgilenen meslektaşları atadık” dedi. Apple da soruşturmanın halen devam ettiğini söyleyerek benzer bir yanıt verdi.
Apple ürünleri ve özellikle yüksek fiyatlı iPhone’lar genellikle bu tür hırsızlığa maruz kalıyor. Aralık başında gerçekleşen bir olayda da beş adam, Dover Delaware’deki bir Best Buy’da sergilenen ürünler gibi görünen 12.000$ değerindeki Apple ürünlerini çalarken güvenlik kameralarına çıkmıştı.
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Apple
iOS 14 güncel kullanım oranları açıklandı!
Apple, bu hafta güncel iOS 14 ve iPadOS 14 resmi yükleme rakamlarını açıkladı. Kullanım oranları için App Store’un 24 Şubat verileri baz alındı. Verilere göre şu an dünya üzerindeki tüm aktif iPhone’ların %80’inde iOS 14 kullanılıyor. Son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’lara baktığımızda ise bu oran %86‘ya çıkıyor.
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iOS 14 ve iPadOS 14 ne kadar popüler?
Apple bir önceki resmi kullanım oranlarını 15 Aralık‘ta paylaşmıştı. O gün paylaştığı verilere baktığımızda iOS 14 tüm aktif iPhone’ların sadece % 72’sinde kullanılmaktaydı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların ise % 81’ine yüklüydü.
App Store iPodOS 14 için de aynı verileri sağladı. Yüklenme rakamları, 24 Şubat’ta App Store tarafından ölçüldüğünde, şu an dünya üzerindeki tüm aktif iPad’lerin %70’inde iPadOS 14 kullanılıyor. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lere baktığımızda ise bu rakam %84’e çıkıyor.
Apple iPadOS 14 için bir önceki resmi kullanım oranlarını da 15 Aralık’ta paylaşmıştı. O gün paylaştığı verilere baktığımızda iPadOS 14 tüm aktif iPad’lerin sadece %61’inde kullanılmaktaydı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lerin ise % 81’ine yüklüydü.
Bununla birlikte Apple, tüm aktif iPhone’ların %12’sinin hala iOS 13 çalıştırdığını ve %2’sinin 24 Şubat itibarıyla daha eski iOS sürümlerini kullandığı bilgisini de paylaştı. Bunun yanında tüm aktif iPad’lerin % 14’ü hala iPadOS 13 çalıştırırken, %16’sı daha da eski bir yazılım versiyonunda kaldı.
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Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
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Apple Mail uygulaması düşündüğünüz kadar güvenli olmayabilir
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