Apple Mail uygulaması düşündüğünüz kadar güvenli olmayabilir

Apple Mail uygulaması, Apple cihazlarda varsayılan olarak gelen ve birçok kullanıcının tercih ettiği bir uygulama. Her ne kadar rakipleri Gmail, Microsoft Outlook vb. uygulamaları kadar çok özellik sunmasa da, birçok Apple ürünü gibi, Apple Mail da görece sorunsuz çalışan bir yazılım. Ancak, görünen o ki, Apple Mail’ın özellik kısmında olduğu gibi güvenlik tarafında da eksikleri var. Dahası, bu eksikler sizi birçok veri toplama ve izleme tehdidine karşı savunmasız bırakacak cinsten…

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Apple Mail bu basit tehdide karşı savunmasız

Apple analisti John Gruber, geçtiğimiz günlerde blogunda önemli bir yazı yayımladı. Bu yazı, Apple’ın varsayılan mail uygulamasının “Spy Pixel” veya “Spy Tracker” denilen gizli görsellere karşı savunmasız olduğunu öne sürüyordu. Öncelikle, yazımızın asıl konusuna geçmeden bu terimlerin ne anlama geldiğini açıklayalım. “Spy Pixel” veya diğer bir adıyla “Spy Tracker”, firmaların size yolladıkları maillerde kullandıkları 1×1 boyutundaki küçük GIF’ler. Bu GIF’lerin kullanılma nedeni ise çok basit. Öyle ki, bu görsellerin temel amacı gelen e-postayı açıp açmadığınızı kontrol etmek. Buna ek olarak, bazı “Spy Pixel”ler e-postayı hangi lokasyondan açtığınızı da saptayabiliyor.

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Peki Apple Mail bu “Spy Pixel” gibi takip ajanları karşısında tamamen savunmasız mı? Açıkcası, bu sorunun cevabı konuya nerden baktığınıza bağlı. Eğer bu ajanlardan korunmak istiyorsanız, Mail uygulamasının ayarlarından “dış kaynaklardan gelen görselleri yükleme” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Tabi, tahmin ettiğiniz üzere, bu hiçbir resmin yüklenmemesi demek. İşte bu yüzden, bu tam anlamıyla bir çözüm mü değil mi, tartışmaya açık bir konu.

“Peki diğer mail uygulamalarında durum ne?” diye sorarsanız, Gruber diğer uygulamaların Apple’a göre bu konuda çok daha başarılı olduğunu söylüyor. Örneğin, Gmail, “proxyleme” denilen bir yöntemle bu ve benzer tehditlerin önüne geçmeye çalışmakta. Bu konuda Gmail’den de daha başarılı olan yazılımlar da mevcut. Gruber’ın örneğine göre, HEY isimli mail uygulaması sırf “Spy Pixel” sorunu için özel bir çözüm geliştirmiş durumda. Uygulamanın bunun için yazdığı kod, popüler Spy Pixel’ların önüne geçmekte. Gördüğünüz gibi, çözüm aslında çok da zor değil. Bakalım, Apple gibi yazılım konusunda dev olan bir firma böylesine basit bir çözümü kullanıcılarına ne zaman sunacak…

Kaynak: iPhoneInCanada, DaringFireball