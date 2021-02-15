Apple küçük telefon konusunda ısrarcı: iPhone 13 Mini yolda!

Apple, iPhone SE’lerle birlikte küçük boyutlu telefon pazarına giriş yapmıştı. Aslında, markanın pek de kalabalık olmayan bu pazar için telefon üretmesi şaşkınlıkla karşılansa da, Apple işi bir adım daha ileri taşıyıp geçtiğimiz sene iPhone 12 Mini’yi çıkarmıştı. 12 Mini, satış rakamları açısından şirket için hayal kırıklığı olmuştu. Ancak, görünen o ki, Apple bu konuda bildiğini okumaya devam edecek…

İçinde Apple aksesuarları da bulunan, sizler için özenle seçtiğimiz telefon aksesuarları listemize göz atmanızı öneririz!

reklam

Apple, 12 Mini’de istediğini bulamasa da 13 Mini için kolları sıvadı

Apple, geçtiğimiz sene herkesi şaşırtarak 5.4 inç ekran boyutlu, küçük bir telefon tanıtmıştı. Birçok kişinin çıktığı günden itibaren başarısından şüphe duyduğu telefon hakkında gelen ilk satış raporları da bunu destekler yöndeydi. Öyle ki, iPhone 12 mini, 12 jenerasyonu satışlarının sadece %6’sını oluşturmaktaydı. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda Apple’ın iPhone 12 mini üretimini durdurduğuna dair birçok rapor görmüştük. Hatta, bazı söylentiler 13 serisinde Mini bir telefon olmayacağını iddia ediyordu. Fakat, görünüşe göre, Apple Mini serisini devam ettirmekte ısrarcı. Öyle ki, ünlü Apple kaynağı Jon Presser’ın (Front Page Tech) söylediğine göre iPhone 13 mini yolda. Hatta, Apple Mini serisinin başarısından bu kez o kadar emin ki, 2021’de yeni bir SE modeli gelmeyecek. Kısacası, 2021’de yeni bir iPhone Mini görmemiz kuvvetle muhtemel.

Bu haberi de sevebilirsiniz: iPhone 13 her zaman açık ekran teknolojisi ile gelebilir!

iPhone 12 Mini neden başarısız oldu?

Haberimizde daha önce de belirttiğimiz gibi, iPhone 12 Mini satışları Apple için bir hayal kırıklığıydı. Peki bu başarısızlığın arkasındaki hangi nedenler var? İlk olarak, uzmanlara göre bu başarısızlığın ana nedeni Covid-19 pandemisi. Salgın süresince evde geçirdiğimiz zaman arttığı için telefonlarımızda daha çok içerik tüketmeye başladık. Uzmanlar, bu durumun daha büyük ekranlı telefonlara yönelmemize neden olduğunu ve bunun da iPhone 12 Mini satışlarını kötü etkilediğini düşünüyor. Yani, kısaca bir ‘yanlış zaman’ durumu diyebiliriz. Ek olarak, analistlere göre kötü satışların diğer bir nedeni ise kanibalizasyon. Kanibalizasyon terimi firmanın bir ürünün diğerinin satışını kötü yönde etkilemesi demek. Bu durumu hemen iPhone 12 Mini’ye uyarlayalım. O halde, iPhone XR, iPhone SE 2020, ve iPhone 11 gibi telefonların uygun fiyatı 12 Mini’nin satışını engelledi diyebiliriz. Tabi ki, bu sadece bir iddia ve bunu destekleyen bir veri mevcut değil. Bakalım, Apple bu dezavantajları yok edip bu sefer Mini bir telefonla başarılı olabilecek mi…

Kaynak: iMore, MacRumors