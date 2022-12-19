Amerikalı teknoloji devi Apple, Apple Silicon M2 serisi yonga setine sahip birkaç cihazını piyasaya sürdü. Apple’ın M2 yonga setine sahip yeni cihazlar üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporu Apple’ın, M2 Pro ve M2 Max yonga setleri tarafından desteklenen 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro’nun 2023’ün başlarında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor.

Yeni MacBook modellerinin bu sene piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak şirket ürün tanıtımı yapmadı. Şimdilik yeni nesil MacBook modellerinin lansmanı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Raporda yeni MacBook Pro modellerinin yanı sıra M3 çipten güç alacak yeni bir iMac modelinden de bahsediliyor. Ancak her iki model hakkında da detaylı bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde bu cihazlarla ilgili elimizde daha fazla bilgi olmasını umut ediyoruz.