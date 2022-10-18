Apple bugün iki yeni cihazını tanıttı. Bu haberde o cihazlardan birisi olan M2 işlemcili iPad Pro’ya göz atacağız. Başlayalım.

Yeni iPad Pro, bünyesinde Apple’ın tablet ve laptoplarında kullandığı M serisi işlemcilerin en yenisi olan M2’yi barındırıyor. M2; M1’e göre yüzde 15’e kadar daha fazla performans sunan 8 çekirdekli CPU’ya ve yüzde 35’e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU’ya sahip. M2; yapay zeka öğrenme görevlerinin daha çabuk tamamlanmasını sağlayan yüzde 40 daha hızlı Neural Engine ve yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğine de sahip. Yeni nesil M2; 8 çekirdekli bir CPU’ya, 10 çekirdekli bir GPU’ya ve 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip.

M2 işlemcinin yetenekleri bununla sınırlı değil. M2 çipteki yüksek performanslı media engine, ProRes formatında kodlamayı ve kod çözmeyi hızlandırıyor. Bu sayede bir önceki nesil olan M1’e göre 3 kat daha hızlı bir şekilde video editi yapabilirsiniz. M2 çipteki görüntü sinyali işlemcisi ve iPad Pro’daki gelişmiş kameralar sayesinde ProRes video çekimi yapabilirsiniz. Stüdyo kalitesinde beş mikrofon ve Dolby Atmos desteği sunan dört hoparlörlü ses sistemi ile sesleri sinema kalitesinde kaydedip dinleyebilirsiniz.

Yeni nesil iPad Pro, 120 hz yenileme hızına sahip 12.9 inçlik Liquid Retina XDR ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1.000.000:1 kontrast oranıyla gerçekçi detaylar sunuyor. Bu da HDR fotoğraf ve videoları düzenlemek için size gayet yeterli. iPad Pro ayrıca P3 geniş renk yelpazesi, True Tone ve ProMotion gibi gelişmiş ekran teknolojilerinin yanı sıra nefes kesici 1000 nit tam ekran parlaklığına ve 1600 nit maksimum parlaklığa sahip.

iPad Pro 6.4 inçlik kasasında tamı tamına 10.000 adet mini led barındırıyor. Mini ledler sayesinde hem çok güzel bir görüntüye sahip oluyorsunuz hem de cihazınız çok ince ve zarif oluyor. Bunun dışında cihaz 2500’ün üzerinde yerel karartma bölgesine sahip. 10.000’den fazla mini‑LED, 2500’ün üzerinde yerel karartma bölgesinde gruplanmış halde yer alıyor. Her bölgenin parlaklığı ekrandaki içeriğe göre hassas bir şekilde ayarlanıyor ve böylece 1.000.000:1 gibi inanılmaz bir kontrast oranı elde ediliyor.

iPad Pro’nun ikinci bir ekran seçeneği de bulunuyor. 11 inç Liquid Retina. 11 inç Liquid Retina ekran 600 nit maksimum parlaklık verebiliyor.

iPad Pro 12 MP çözünürlükte 122 derecelik görüş alanına sahip ultra geniş ön kameraya sahip. Bu kamera ile fotoğraf çekebilir veya FaceTime yapabilirsiniz. Aynı zamanda Face ID desteği de mevcut.

iPad Pro ikili bir arka kamera dizilimine sahip. Buna bir de LiDAR sensörü eşlik ediyor. Ana kamera 12 MP, ikinci kamera olan ultra geniş açılı kamera ise 10 MP çözünürlüğünde.

iPad Pro Wi-Fi 6E ve LTE teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Yani SIM kartınızı takabilir veya Wi-Fi 6E’nin inanılmaz hızından yararlanabilirsiniz.

Siz yeni nesil iPad Pro hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlardan paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.