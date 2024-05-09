Apple’ın merakla beklenen Apple M4 yonga seti resmen duyuruldu ve ilk iPad Pro’nun Geekbench 6’da değerlendirildiği iddia ediliyor. Ancak, M3 veya M2 ile doğrudan karşılaştırma yapamıyoruz çünkü sızıntı, yonga setinin Makine Öğrenimi performansı üzerine odaklanmış durumda. Bununla birlikte, bu durum, diğer özelliklerini inceleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

Ortaya çıkan Apple M4 iPad Pro’nun, iPad16,3 tanımlayıcısına sahip olduğu belirtiliyor, bu da yeni modelin Geekbench 6’ya yüklendiğini gösteren ilk kanıt. Diğer modeller ise iPad16,4, iPad16,5 ve iPad16,6 olarak listelenmiş durumda, bunlar da iPad14,3 ile tanımlanan M2 sürümleriyle eşleştirilmiş durumda. Yeni iPad Pro’nun tek iş parçacıklı veya çok iş parçacıklı özelliklerini ölçemesek de, tabletin elde ettiği Makine Öğrenimi puanı 9.234 olarak kaydedilmiş.

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Apple M4’ün en üst düzey versiyonu, dört performans ve altı verimlilik çekirdeğine sahip yonga setiyle Geekbench 6’da karşılaştırılmış. M4’ün, TSMC’nin ikinci nesil 3nm süreciyle seri üretildiği söyleniyor, bu da performans çekirdeklerinin saat hızlarının M3’lerden daha yüksek olabileceği anlamına gelebilir. Ancak, gerçek durum böyle değil, çünkü yeni Apple Silicon, 3,93 GHz’de çalışıyor ve bu da M3’ün 4,05 GHz frekansından yüzde 3 daha düşük bir hız anlamına geliyor.

Apple M4’ün daha yüksek CPU çekirdek sayısından dolayı, Apple’ın belirli güç verimliliği hedefine ulaşmak için saat hızlarını bilinçli olarak düşürmüş olabileceği düşünülebilir. Sonuçta, ‘4 + 6’ konfigürasyonu zaten M3’ün ‘4 + 4’ kümesinden daha fazla güç tüketiyordu, bu nedenle saat hızını 3,93 GHz’e düşürmek, sadece pil ömründen tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda performans üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır.