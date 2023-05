Bu yıl içinde Apple’ın M3 yonga setini piyasaya sürmeyeceği iddialarıyla ilgili hayal kırıklığı yaratan bir söylenti var. Apple M2’nin halefi, TSMC’nin 3nm sürecinde seri olarak üretilen ilk yonga seti olacak ve gelecekteki MacBook ve iPad modellerinde kullanılacak. Ancak, bu yıl içinde açıklanmayacağı ve 2024’te tanıtılacağı söyleniyor.

Söylenti, TSMC’nin Apple’ın taleplerini karşılamada getiri sorunları yaşadığını belirtiyor. Bu durum, Touch Bar’a sahip 13 inçlik bir MacBook modeli ve ardından iki ekran boyutunda yeniden tasarlanmış MacBook Air’i içeren yeni MacBook modellerini de geciktirebilir. Ayrıca, bu yıl içinde M3 yonga setine sahip hiçbir iPad modelinin piyasaya sürülmeyeceği de belirtiliyor.

Bu gecikmenin, A17 Bionic yonga setinin de bu yıl içinde piyasaya sürülmeyeceği anlamına gelip gelmediği sorusu ortaya çıkıyor. Ancak, Apple’ın her yıl herhangi bir Mac veya iPad’in toplamından daha fazla iPhone sattığı göz önüne alındığında, iPhone SoC’sini geciktirmenin toplam gelirine daha fazla zarar vereceği düşünülüyor. Bu nedenle, Apple’ın M3 ve A17 Bionic arasında bir seçim yapmak zorunda kalması muhtemel.

Update: No M3 Mac or iPad for this year

Due to yield issues with TSMC not being able to supply enough of the M3 to Apple, Apple has delayed the release of the M3 until next year.

So there will be no M3 Macs and no M3 iPads this year. pic.twitter.com/faL9l7n53s

— Revegnus (@Tech_Reve) May 3, 2023