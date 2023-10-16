Apple iPhone 15 serisini piyasaya sürdü. İnsanlar yeni modelleri almaya ve kullanmaya başladılar. Apple’ın en güçlü olduğu pazarlardan birisi olan Çin pazarında ise durum Apple’ın istediği gibi gitmiyor. Detaylara bakalım.

Counterpoint’in en son verilerine göre iPhone 15’in ilk satışları iPhone 14’ün ilk satışlarından %4.5 daha az. Çin’deki bazı insanlar kişiler iPhone 15 serisine olan talebin az olduğu, önemli miktarda stokun satılmadığı ve çok az kişinin satın almak için acele ettiği konusunda uyarıda bulunuyor. Üçüncü taraf kaynaklar ise iPhone 15 ve 15 Plus fiyatlarının lansman fiyatlarının altına düştüğünü belirtiyor.

Bunun en büyük sebepleri Apple’ın iPhone 15 serisindeki başarısızlığı. Cihazlar piyasaya sürülür sürülmez kasma, donma, ısınma gibi problemler baş göstermişti.

iPhone 15 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.