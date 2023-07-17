Mark Gurman’a göre; Apple, Ekim ayında ilk M3 Apple Silicon Mac’lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu lansman, Eylül ayında yeni Apple Saatler ile birlikte iPhone 15 ve 15 Pro serilerinin duyurularının da yapılacağı Apple’ın yoğun sezonunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni iPhone’lar ve Apple Saatler için Eylül etkinliği sonrasında, Apple’ın Ekim ayında yeni Mac’lerini piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Beklenen modeller arasında M3 iMac, M3 13 inç MacBook Air ve M3 MacBook Pro bulunuyor.

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Bu cihazların, M2 çipine benzer bir çekirdek sayısına sahip olması bekleniyor. Ancak yeni bir 3 nanometre silikon üretim süreci nedeniyle performans ve verimliliklerinin daha iyi olması öngörülüyor.

M2 Ultra Mac Studio ve 15 inç MacBook Air gibi M2 tabanlı ürünlerin yakın zamanda piyasaya sürülmüş olması göz önüne alındığında, M3 Mac’lerin piyasaya sürülmesi biraz erken görünebilir. Ancak, tedarik zinciri sorunlarının M2 serisinin ikinci kısmının gecikmesine neden olduğuna inanılıyor. Ekim ayında bir M3 MacBook Air beklenirken, MacBook Pro ve Mac Studio güncellemelerinin daha sonrasında gelmesi bekleniyor.

iPad konusunda ise, gelecek yıl OLED ekranlı M3 iPad Pro’ların gelmesine kadar önemli bir güncelleme beklenmiyor. Ancak, gelişmiş özelliklere sahip bir iPad Air modeli şu anda geliştirme aşamasında ve bu sonbaharda piyasaya sürülmeye hazır olabilir. Mevcut iPad Air hala M1 çipi kullanıyor.

Gurman, Apple’ın bir Ekim etkinliği düzenleyip düzenlemeyeceğini veya yeni Mac’leri bir basın bülteni aracılığıyla duyurup duyurmayacağını onaylamıyor. Karar muhtemelen hala kesinleşmiş değil. Ancak, yeni bir Mac lansmanının önemi düşünüldüğünde, bir etkinlik düzenlemesi uygun olacak.

M3 çipi kullanan ilk Mac’lerin bir sonraki iMac, 13 inç MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro olması bekleniyor çünkü üst düzey MacBook Pro’lar ve masaüstü bilgisayarlar daha sonrasına bekleniyor.

Geçen hafta, Apple’ın yaklaşık 32 inç ekran boyutunda bir model dahil olmak üzere daha büyük iMac’ler geliştirmeyi düşündüğü bildirildi. Ayrıca, OLED ekranlı yeni iPad Pro modellerinin 2024 yılı için planlandığı, Gurman’ın ise 30 inçlik bir iMac’in aynı zamanda piyasaya sürülmesini beklediği belirtiliyor.