Apple’ın yeni nesil çip modeli M2 Ultra, performans konusunda önemli bir adım attığına dair ilk benchmark sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. M2 Ultra, önceki nesil M1 Ultra’ya kıyasla beklenen performans artışını sağlayarak kullanıcılara daha hızlı ve verimli bir deneyim sunuyor. İşte M2 Ultra çipinin Geekbench performans testindeki şaşırtan başarısı!

M2 Ultra Rakiplerine Toz Yutturuyor!

M1 Ultra’nın karşılığı olarak tanıtılan M2 Ultra, çipin tanıtımından sadece bir hafta sonra performans testi uygulamalarında boy gösterdi. Keşfedilen ilk Geekbench 6 sonuçları, M2 Ultra’nın tek çekirdekli performansını 2.800 civarında ve çoklu çekirdekli performansını 21.000’in üzerinde gösteriyor.

Geekbench veri tabanına göre, M1 Ultra’ya sahip bir Mac Studio’nun tek çekirdekli puanı 2.379, çoklu çekirdekli puanı ise 17.565 olarak kaydedilmişti. Eğer yeni sonuçlar gerçekse, M2 Ultra’nın tek çekirdekli performansı M1 Ultra’ya göre yaklaşık %17 daha yüksek olacak, çoklu çekirdekli performansı ise neredeyse %20 artacak.

Güncellenen Mac Studio’nun tanıtımında Apple, M2 Ultra’nın “M1 Ultra’ya kıyasla %20 daha hızlı performans sunabildiğini” belirtti. Ayrıca, 76 çekirdekli GPU’nun %30 daha hızlı, 32 çekirdekli Sinirsel İşlem Biriminin ise %40 daha hızlı olduğunu iddia etti.

Bu sonuçlar ayrıca Intel Mac Pro modellerinin performansını da aşmış durumda. En üst düzeyde kullanılan Mac Pro’da bulunan 128 çekirdekli Xeon W-3257M için alınan benchmark sonuçları, tek çekirdekli performansta 1.377, çoklu çekirdekli performansta ise 10.382 olarak ölçülmüş.

Sonuç olarak, bulunan M2 Ultra sonuçları, Intel varyantının puanlarının neredeyse iki katı seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Bu performans artışı, kullanıcıların daha yoğun işlem gücü gerektiren görevleri daha hızlı ve akıcı bir şekilde gerçekleştirebilmesi anlamına geliyor. Örneğin, uygulama açma süreleri kısalırken, çoklu görevler arasında geçiş yapmak daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşebiliyor.

M2 Ultra’nın güncellenen GPU ve Sinirsel İşlem Birimi (Neural Engine) sayesinde grafik performansı ve yapay zeka işlemleri de önemli ölçüde gelişiyor. Bu, oyun tutkunları ve profesyonel kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü grafiklerin ve karmaşık 3D modellemelerin daha hızlı işlenebilmesi, oyun deneyimini zenginleştirirken, görüntü ve video düzenleme gibi yoğun işlemler daha akıcı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Performans artışıyla birlikte enerji verimliliği de önemli bir gelişme gösteriyor. M2 Ultra’nın daha az enerji tüketerek daha fazla işlem gücü sağlaması, batarya ömrünün uzamasına ve daha uzun süreli kullanım imkanına olanak tanıyor. Bu da cihazların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Apple’ın M2 Ultra çipi, güçlü performansıyla birlikte Apple kullanıcılarına daha yüksek hız, verimlilik ve kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni çip modelinin mobil cihazlar ve Mac bilgisayarlarında kullanılmasıyla birlikte, kullanıcılar daha yaratıcı ve üretken olabilecekleri bir deneyim yaşayacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? M2 Ultra sizce yeni performans kralı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!