Apple
Apple M1 Mac’lere artık dışarıdan iOS uygulaması yüklenemeyecek
Apple, M1 işlemcili Mac bilgisayarlara App Store dışından gayri resmi olarak iOS uygulaması yüklemeye artık izin vermiyor. Söz konusu karardan sonra kullanıcılar Mac’lerine yalnızca App Store üzerinden iOS uyumlu uygulamalar yükleyebilme olanağına sahip olacaklar.
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Bildiğiniz üzere Apple’ın ARM tabanlı Silicon M1 işlemcili Mac cihazlarında iOS işletim sistemiyle uyumlu olan mobil uygulamalar da çalışabiliyor. Fakat iOS ekosisteminde bulunan uygulamaların büyük bir çoğunluğu hala Apple Silicon M1 Mac’lere uyumlu hale gelmiş değiller. Örneğin Dark Sky ve Netflix gibi iOS uygulamalarının Apple’ın Silicon M1 işlemcili Mac’lere yönelik herhangi bir desteği bulunmuyor. Bu sebepten ötürü kullanıcılar App Store üzerinden söz konusu iOS uygulamalarını Mac’lerine yükleyemiyorlar.
Bu probleme karşın, Android’deki APK sistemine benzer bir gayri resmi yöntemle iOS uygulamalarını Apple Silicon M1 işlemcili Mac’lere yüklemek mümkündü. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar, normalde Apple’ın M1 işlemcisiyle uyumlu olmayan iOS uygulamarını dahi bilgisayara harici olarak yükleyebiliyor ve çalıştırabiliyorlardı. Fakat Apple, kullanıcılarını bu tarz potansiyel tehdit barındıran yöntemlerden uzak tutmak istemiş olacak ki, yöntemi tamamıyla kapattı.
Bu noktada özellikle iMazing gibi popüler programlar, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerin başında geliyorlardır. Şu andan itibaren macOS 11.1 işletim sistemini çalıştıran Apple M1 işlemcili bir Mac’te “Unable to Install” (Uygulama yüklenemiyor) hatası gözüküyor. MacOS 11.2 beta sürümündeyse aynı hatayı alan kullanıcılar, “Geliştirici izin vermediği için, uygulama bu platformda çalışamıyor.” şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyorlar.
Bu arada eğer hâlihazırda yüklemiş olduğunuz bir uygulama varsa sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızda çalıştırabiliyorsunuz. Yani söz konusu hatanın sadece yeni yüklemeler için geçerli olduğunu belirtmemizde fayda var. Ancak elbette hâlihazırda yüklediğiniz uygulamaların da önümüzdeki günlerde aniden devre dışı kalmayacağının bir garantisi yok.
Apple M1 çip teknik özellikleri
- ARM tabanlı
- CPU çekirdekleri: 8
- Nanometre : 5nm
- GPU: 2,6 teraflop iş hacminde çalışabilen 8 çekirdekli GPU
- Bellek: 8GB veya 16GB LPDDR4X-4266 MHz SDRAM
- Şu anda MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini cihazlarda yer alıyor.
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Apple
iPhone tarafında son haberler: Ekran altı parmak izi ve daha fazlası
iPhone 12 serisi telefonları görücüye çıkaralı henüz 3 ay bile olmayan Apple, görünen o ki yeni nesil iPhone’lar için çalışmalara hiç hız kesmeden devam ediyor. Her ne kadar Apple’ın iç dinamiklere hakim kaynaklardan gelen bilgiler 2021 yılında tanıtılacak iPhone’ların çok fazla yenilik getirmeyeceğini söylese de, son sızıntılar hala bazı önemli değişikliklerin olabileceğine işaret ediyor. iPhone’ları 2021 yılı ve daha ilerisinde ne gibi değişikliklerin beklediği haberimizin devamında…
Hazır akıllı telefonlardan bahsediyorken, son dönemin favori aksesuarı olan TWS(tam kablosuz kulaklık) listemizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız!
iPhone, 2021 yılında ekran altı parmak izine merhaba diyebilir!
Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X’le birlikte parmak izi okuma teknolojisi TouchID’ye çok büyük oranda veda etmişti. Bütçe modeli olan 2. nesil iPhone SE’yi saymazsak eğer, 2017 yılından bu yana iPhone’larda TouchID’ye rastlamak mümkün değil. Ancak, bu çok yakında değişebilir. Gelen haberlere göre, Apple 2021 yılında çıkaracağı iPhone’larda ekran altı parmak izi teknolojisine yer vermeye hazırlanıyor. Android telefonlarda uzun süredir görmeye alıştığımız teknoloji, Apple’ın bugüne kadar ilgisini çekmemişti. Amerikalı elektronik devinin ekran altı parmak izi konusundaki bu görüş değişikliğinin nedeninin Covid-19 salgınıyla beraber hayatımıza giren maske kullanımı olduğu düşünülüyor. Birçok iPhone kullanıcısının maske giyerken FaceID kullanımında sıkıntı yaşaması, görünen o ki, Apple’ı bu konuda harekete geçirdi. Neyse ki, 2021 iPhone’larında beklenen bu yeni biyometrik doğrulama yöntemi Apple’ın FaceID teknolojisine veda edeceği anlamına gelmiyor. FaceID, telefonun kilidini açmanın ötesinde arttırılmış gerçeklik ve kamera yetenekleri gibi birçok konuda da kullanıldığı için, gelecek iPhone’larda hala yerini koruması bekleniyor.
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Katlanabilir iPhone’a daha çok var
Apple’ın katlanabilir iPhone’lar için prototip ekranlar üretmeye ve bunları kurum içi test etmeye başladığı haberleri hala gerçekliğini koruyor. Ancak, son gelen haberlere göre, bu Ar-Ge çalışmalarının sadece ekranları kapsadığı ve katlanabilir ekranlı tam bir prototip iPhone’un henüz geliştirilmediğini söylemekte. Aynı haberin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, Apple’ın olası bir katlanabilir iPhone’da henüz ekran boyutuna bile karar vermediği yönünde. Öyle ki, 6.7 inç dahil olmak üzere birçok ekran boyutu hala Amerikan elektronik devinin Kaliforniya merkezinde tartışılmakta. Katlanabilir iPhone konusundaki belki de tek sevindirici haber, Apple’ın bu cihazda görünmez bir menteşe(“hinge”) kullanacak olmasının kesinleşmesi. Apple severler, Microsoft gibi bazı firmaların kullandığı ve iki ayrı ekran gibi görünen cihaz ihtimali konusunda derin bir oh çekebilir. Son olarak, katlanabilir iPhone’un çıkış tarihi konusundaki son haberler pek de iç açıcı değil. Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre, katlanabilir iPhone’a en az yıllar var ve hatta hiç çıkmayabilir.
Şarj portu gidiyor mu?
iPhone konusundaki son haber ise, şarj portuyla alakalı. Bilindiği üzere, Apple iPhone 12 jenerasyonuyla birlikte kutudan şarj aletini çıkarmış ve yeni manyetik şarj teknolojisi MagSafe’i tanıtmıştı. Son bilgilere göre, bu sadece sonun başlangıcıydı. Görünen o ki, 2021 model iPhone’lar şarj portu olmadan gelebilir ve sadece kablosuz olarak şarj edilebilir halde olabilir.
Not: Haberde kullandığımız görseller temsilidir ve sadece yazılı anlatımı desteklemesi amacıyla kullanılmıştır.
Kaynak: Bloomberg
Apple
MacBook Pro Touch Bar özelliğini kaldırıyor
Apple yeni MacBook’larında ciddi tasarım değişikliğine gidiyor. İddialara göre 2021 MacBook Pro, Touch Bar özelliğini kaldıracak ve MagSafe ile gelecek.
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Amerikalı teknoloji devi Apple, ilk iPhone modelini 2007 yılında tanıtmış olsa da Mac ismini verdiği bilgisayarları çok daha uzun süredir piyasada bulunuyor. Özellikle iMac ve MacBook modelleri modern, benzersiz tasarımları ve üstün performanslarıyla uzun süredir kullanıcıların dikkatini çekiyor. Şirket son olarak 2020 yılında Apple Silicon M1 adını verdiği, kendi tasarımı olan ARM mimarili işlemcilerini kullanan yeni bilgisayarlarını tanıtmıştı. Oldukça beğenilen bu modeller, Termal performansları, uzun pil ömrü ve işlem güçleriyle oldukça dikkat çekti. Şirket performans anlamındaki bu ilerlemeye, tasarım konusunda da geliştirmeler ekliyor. İddialara göre 2021 MacBook Pro, Touch Bar özelliğine sahip olmayacak ve MagSafe ile gelecek.
MacBook Pro Touch Bar özelliğini kaldırıyor, MagSafe geri dönüyor
MacRumors, 9to5Mac ve Apple Insider tarafından ortaya çıkarılan raporlara göre Apple, 2021 model laptoplarında ciddi tasarımsal değişikliklere gidecek. Yeni tasarımda MacBook, iPad modellerinde görmeye alışık olduğumuz kenar tasarımlarına sahip olacak. Laptopun alt üst tarafları ise düz olacak. 14 – 16 inç olmak üzere iki farklı model gelecek ve ikisi de Apple tarafından tasarlanmış olan ARM işlemcilere sahip olacak. Tahmin edildiği üzere Intel işlemcili bir model gelmeyecek. Belki de en çok heyecanlandıran haber ise uzun süredir beklenen bir haber. 2021 model MacBook Pro, Touch Bar özelliğine sahip olmayacak. Minik OLED ekran yerini standart fonksiyon tuşlarına bırakacak. Bir başka güzel haber ise şarj kısmında geliyor. Apple MagSafe manyetik şarj özelliğini uzun bir aradan sonra geri getiriyor. Ekran konusunda da daha parlak ve daha yüksek renk doğruluğuna sahip bir ekranın geleceği gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Aksesuar
Netflix, AirPods Pro için Uzamsal Ses desteğini test ediyor!
Bir Fransız sitesinden alınan rapora göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max’te yerleşik olan uzamsal ses özelliği için destek eklemeye çalışıyor.
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Site, Amerika Birleşik Devletleri’nde uzamsal ses desteği ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten isimsiz bir Netflix çalışanıyla konuştuğunu söylüyor.
Söylenti henüz başka bir kaynak tarafından onaylanmadı. Ancak Fransız menşeili kaynak, bu özelliğin önümüzdeki ilkbaharda küçük bir katalog başlığı yayınlayarak hayata geçirileceğini düşünüyor.
Uzamsal ses nedir?
Uzamsal ses, sinema salonunki atmosfere benzer olarak, sesi Apple’ın kulak içi ve kulak üstü kulaklıklarına taşıyan aynı zamanda sesi üç boyutlu hale getiren bir “AirPods Pro“ ve “AirPods Max“ özelliğidir. Uzamsal ses, başınızın hareketini ve iPhone’unuzun konumunu takip etmek için AirPods Pro ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçeri kullanır, hareket verilerini karşılaştırır ve ardından ses alanını başınız hareket ederken bile cihazınıza bağlı kalacak şekilde yeniden düzenler.
Apple, özelliği ilk olarak 2020 Kasım ayında duyurmuştu. O günden itibaren birçok AirPods Pro sahibi bu özelliği deneyimlemek için gün sayıyordu. Özelliğin Netflix’e getirilmesi şüphesiz ki AirPods Pro kullanıcılarının Uzamsal Ses tecrübesini deneyimleyebilmesi için sınırsız bir içeriğe sahip olmasını sağlayacaktır.
Uzamsal Ses, sadece iPhone veya iPad ile çalışan bir özelliktir. Bu nedenle eğer Netflix gerçekten bunun üzerinde çalışıyorsa, özellik sadece Apple’ın uyumlu iPhone’ları veya iPad’lerinde görüntülediğiniz Netflix içeriklerinde destek sağlayacaktır.
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Yazan: market2020, 18 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 1 gün önce
Apple M1 Mac’lere artık dışarıdan iOS uygulaması yüklenemeyecek
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