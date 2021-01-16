Apple M1 Mac’lere artık dışarıdan iOS uygulaması yüklenemeyecek

Apple, M1 işlemcili Mac bilgisayarlara App Store dışından gayri resmi olarak iOS uygulaması yüklemeye artık izin vermiyor. Söz konusu karardan sonra kullanıcılar Mac’lerine yalnızca App Store üzerinden iOS uyumlu uygulamalar yükleyebilme olanağına sahip olacaklar.

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Bildiğiniz üzere Apple’ın ARM tabanlı Silicon M1 işlemcili Mac cihazlarında iOS işletim sistemiyle uyumlu olan mobil uygulamalar da çalışabiliyor. Fakat iOS ekosisteminde bulunan uygulamaların büyük bir çoğunluğu hala Apple Silicon M1 Mac’lere uyumlu hale gelmiş değiller. Örneğin Dark Sky ve Netflix gibi iOS uygulamalarının Apple’ın Silicon M1 işlemcili Mac’lere yönelik herhangi bir desteği bulunmuyor. Bu sebepten ötürü kullanıcılar App Store üzerinden söz konusu iOS uygulamalarını Mac’lerine yükleyemiyorlar.

Bu probleme karşın, Android’deki APK sistemine benzer bir gayri resmi yöntemle iOS uygulamalarını Apple Silicon M1 işlemcili Mac’lere yüklemek mümkündü. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar, normalde Apple’ın M1 işlemcisiyle uyumlu olmayan iOS uygulamarını dahi bilgisayara harici olarak yükleyebiliyor ve çalıştırabiliyorlardı. Fakat Apple, kullanıcılarını bu tarz potansiyel tehdit barındıran yöntemlerden uzak tutmak istemiş olacak ki, yöntemi tamamıyla kapattı.

Bu noktada özellikle iMazing gibi popüler programlar, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerin başında geliyorlardır. Şu andan itibaren macOS 11.1 işletim sistemini çalıştıran Apple M1 işlemcili bir Mac’te “Unable to Install” (Uygulama yüklenemiyor) hatası gözüküyor. MacOS 11.2 beta sürümündeyse aynı hatayı alan kullanıcılar, “Geliştirici izin vermediği için, uygulama bu platformda çalışamıyor.” şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyorlar.

Bu arada eğer hâlihazırda yüklemiş olduğunuz bir uygulama varsa sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızda çalıştırabiliyorsunuz. Yani söz konusu hatanın sadece yeni yüklemeler için geçerli olduğunu belirtmemizde fayda var. Ancak elbette hâlihazırda yüklediğiniz uygulamaların da önümüzdeki günlerde aniden devre dışı kalmayacağının bir garantisi yok.

Apple M1 çip teknik özellikleri