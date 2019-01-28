Apple, kendi oyun servisini kurmaya hazırlanıyor!

Apple kendi oyun abonelik servisini kurmaya hazırlanıyor. Böylelikle Sony, Microsoft, Nintendo ve EA gibi oyun üreticilerinin servislerine rakip olacak.

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Apple oyun servisi nasıl işleyecek?

Cheddar sitesinin haberine göre Amerikalı teknoloji devi, birkaç ay önce yaptığı geliştiriciler toplantısında kuracağı oyun servisi hakkında bilgi verdi. Servisin abonelik ücreti, içinde hangi oyunların olacağı ve hangi platformlarda kullanılabileceği henüz belli değil. Proje henüz yeni geliştirilmeye başlandı sayılır. İleride şirketin gelecek göremediği için yarım bıraktığı projelerinin arasına katılabilir. Şirketin bu servisi için oyun geliştiricileriyle görüştüğü biliniyor.

Bu hamlesi şirketin son yıllarda cihaz satışlarından gelen gelirinin azalmasına bağlı olarak hizmet sektöründe elini güçlendirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları doğruluyor. Geçen haftalardaki CES 2019 etkinliğinde de bazı televizyonların Apple TV olmadan AirPlay 2 aracılığıyla şirketin TV servisini kullanabileceği açıklanmıştı.