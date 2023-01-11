Samsung ile Apple her ne kadar rekabet içerisinde olsalar da Apple’ın göbeği Samsung’a bağlı durumda. iPhone ekranlarını Samsung’dan temin eden Cupertinolu teknoloji devi, bu bağı da koparmak için çalışmalarına başlamış durumda.

Bugün gelen Bloomberg raporuna göre Apple, 2024’te kendi ekranlarını üretmeye başlayacak. Son raporlar ayrıca Apple’ın 2025 yılına kadar şirket içi Wi-Fi ve Bluetooth çiplerini ve kendi 5G modemlerini kullanacağını göstermişti. Son çıkan bilgiler Apple’ın 2024 gibi erken bir tarihte mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlayarak şirket içinde daha fazla bileşen getirmeyi ve Samsung ve LG gibi teknoloji ortaklarına bağımlılığını azaltmayı hedeflediği yönünde.

Apple değişime ilk olarak Apple Watch ile başlayacak!

Teknoloji devi ayrıca gelecek yılın sonundan önce en pahalı Apple Watch’lardaki ekranı değiştirerek başlamayı planlıyor. Firma iPhone da dahil olmak üzere diğer ürünlere eklemeyi planlıyor. Ayrıca mevcut OLED standardını microLED standardıyla değiştirecek.

Teknoloji devi, kendi tasarımları için Intel‘i de bırakmıştı. Mac bilgisayarlarındaki CPU’lar ve aynı şeyi iPhone’ların birincil kablosuz bileşenleriyle yapmayı planlıyor.

Apple, ekranları şirket içinde üreterek ürünlerini daha iyi uyarlayabilir ve tedarik zincirini daha sıkı bir şekilde kavrayabilir. Apple’ın Johny Srouji’nin Donanım Teknolojileri bölümündeki ekran teknolojisi grubunu denetleyen Wei Chen, Apple projesinden sorumlu. Yeni premium saati Apple Watch Ultra’da yapılan bir güncellemeyle şirket, microLED ekranları test etmeye başladı.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Üretimi Şimdiden Başladı!

Gelen bilgilere göre microLED paneller Apple’ın tamamen şirket içinde oluşturulan ilk ekranları olacak. Samsung ve LG ile birlikte şirket şu anda Japan Display, Sharp ve BOE Technology dahil olmak üzere bir dizi farklı üreticinin ekranlarını tedarik ediyor.



Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre, Apple şu anda LG Display’in gelirinin yüzde 36’sına katkıda bulunuyor. Samsung, tedarikçi olarak hareket etmenin yanı sıra akıllı telefon endüstrisinde Apple ile rekabet etmesine rağmen, satışlarının yaklaşık yüzde 6,6’sını iPhone’un yaratıcısından alıyor.

Apple, 2020 gibi erken bir tarihte microLED ekranlara dönüştürmeye başlamak için bir hedef belirlemişti. Ancak araya pandeminin girmesi ile bu planlar 2 yıl daha ötelendi. Apple başlangıçta teknolojiyi büyük ekranlara entegre etmeyi amaçladı. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 2 inç ekran boyutuna sahip saatine ilk mobil cihazı olarak öncelik vermeye karar verdi.

Yeni ekranları ve üretim süreçlerini oluşturmasına rağmen, Apple muhtemelen seri üretimi ele almak için üçüncü taraf bir tedarikçiye güvenecektir. Bazı proje katılımcılarına göre, Apple’ın 2024 hedefi muhtemelen 2025’e kadar ertelenebilir. Geçişi kolaylaştırmak için şirket, makalede belirtildiği gibi yalnızca az sayıda yeni cihaz da sağlayabilir. Apple, 2024’te iPad Pro ile OLED teknolojisini tanıtmayı planlarken, iPhone’u microLED’e geçirmesi biraz zaman alacak.

Cupertinolu firma, elektrikli bir otomobil, karma gerçeklik destekli kask ve saatleri için önemli sağlık özellikleri üretme çabalarının yanı sıra, dahili olarak şirketin en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen projeye şimdiye kadar birkaç milyar dolar yatırım yaptı. 2022 mali yılında teknoloji devi Ar-Ge’ye yaklaşık 26 milyar dolar yatırım yaptı.