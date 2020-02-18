Akıllı Telefonlar
Apple kendi 5G modülünü üretebilecek mi?
Daha önceki haberimizde duyurduğumuz üzere; Apple şuanda iPhone 12 modeline uygun bir 5G modülü üretebilmek için zorlu bir süreç içerisine girdi. Eğer daha önceki haberimizi okumadıysanız bu yazıya devam etmeden önce aşağıdaki linkte bulunan haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz; neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
Sızıntılar üzerine ortaya çıkan ve Apple’ın iPhone 12 modeli için uygun bir 5G modülü üretebilmek adına girişimlere başladığı haberine ulaşmak için buraya tıklayın.
Apple kendi 5G modülünü üreterek ne yapmaya çalışıyor?
Eğer Apple kendi 5G modülünü başarılı bir şekilde üretebilirse bunun Apple için ciddi kazançları olacak. Dilerseniz bunların madde madde üstünden geçelim.
1 – İş dünyasının gözünden bakarsak eğer Apple kendi 5G modülünü üretebilirse şirkete ciddi anlamda değer katacak. Qualcomm’un silip süpürdüğü bir pazarda ona rakip olarak bir anda ortaya çıkıp ciddi bir pazar payı ve haliyle de nakit parayı cebe indirecek.
2 – Eğer girişim başarılı olursa Apple kendi 5G modülünü üretebildiği için bu pahalı donanıma yüksek ücretler ödeyerek Qualcomm’dan satın almasına gerek kalmayacak. Bu da cihaz başına düşen maliyeti ciddi oranda aşağı çekecek.
3 – Apple’ın en meşhur olduğu konu olan donanım ve yazılım optimizasyonu konusunda Apple’ın eline bir silah daha geçecek. Qualcomm donanımına yazılım uydurmaya çalışmak yerine kendi 5G modülleri ve yazılımları arasında istediği değişiklikleri istediği şekilde yapabilecek.
4 – Elindeki donanımın bütün bilgilerine sahip olduğu için modülün neler yapıp yapamayacağını net bir şekilde belirleyerek 5G’de donanımın limitlerini zorlayabilecek. Qualcomm birçok spesifik detayı markalarla paylaşmadığı için Qualcomm’un 5G modülünün limitlerini markalar bilmiyor.
5 – Apple kendi 5G modülünü geliştirmek ve optimize etmek için Apple tarafından yapılan bütün güncellemeler kullanıcılara anında sunulabilecek. Örneğin bu konu hala Android’in kanayan yarası.
6 – iPhone 12’de yaratmak istediği tasarımı kullanabilmek için önünden engeller kalkacak. Ne olduğunu net olarak bilmediğimiz bu radikal tasarımı kullanıcıların beğenisine sunabilecek.
Bu kadar avantaja baktığımızda gerçekten çok akıllıca bir hamle gibi duruyor değil mi! Peki ya işler yolunda gitmezse ve Apple başarısız olursa?
Apple için olası kötü senaryolar neler?
Eğer Apple başarısız olursa yüzleşmesi gereken bazı kötü senaryolar mevcut. Gelin bunları da maddeler halinde sıralayalım.
1 – Ciddi bir maddi kayıp oluşabilir. Bu kayıp Apple’ı ne kadar sarsar bilmiyoruz ama hiçbir şirketin kaybetmek istemeyeceği miktarlar havaya savrulup boşa gidebilir.
2 – Eğer proje iPhone 12’nin çıkış tarihine kadar yetişmezse Apple son anda Qualcomm’un 5G modülüne dönmek zorunda kalabilir. Bu da piyasaya tanıtmak istediği yeniliklerinin ertelenmesi anlamına gelir. Unutmayın teknoloji dünyasında bir yeniliği en erken sunan şirket olmak her zaman büyük bir prestij getirir.
3 – Süreç içindeki maliyetler ve son anda Qualcomm’la anlaşmaya varılmaya çalışılması gibi durumlar şirket için yıpratıcı süreçler olabilir ve şirket içinde taşlar yerinden oynayabilir.
4 – En önemli negatif etki de biz kullanıcılar için cihazların fiyat artışı olacaktır. Şirket bazı maliyetleri sübvanse edebilmek için iPhone 12 fiyatlarını bir miktar artırmak zorunda kalabilir.
Siz Apple’ın bu girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu riskler bu getirilere değer mi? Lütfen yorumlarda belirtin.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı!
iPhone 12 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı! Sızıntılara göre bir sonraki iPhone modeli olacak olan iPhone 12‘de gerek donanımsal gerek de tasarımsal olarak büyük değişikliklerle karşılaşacağız.
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iPhone 12 ile ilgili son sızıntılar neler?
iPhone 12‘ye Qualcomm‘un 5G modülü eklenmeyecek! Apple’ın yeni üreteceği telefonda ince ve zarif bir dizayn ortaya çıkarmak istediğini biliyoruz. Apple tasarım ekibinin, Qualcomm’un 5G modülünü çok büyük bulduğunu söylemesi ve istedikleri tasarım anlayışının içinde bu 5G modülünün kullanılamayacağını belirtmesi üzerine; Apple kendi 5G modülünü üretmek için kolları sıvadı. Fakat sıkıntı tam da burada başlıyor. Apple’ın yeni tasarım anlayışı ne şekilde olacak bilmiyoruz fakat Apple’ın Qualcomm’un 5G modülünden daha ufak ama aynı kaliteye sahip bir 5G modülü üretebilmesi şuan için mümkün görünmüyor. Hatta şirket yetkililerinden Ming-Chi Kuo’nun konuyla ilgili serzenişte bulunması akıllara acaba bu girişim Apple içinde de bölünmelere mi yol açıyor sorusunu akıllara getirdi. Bildiğimi üzere 5G antenleri 3G ve 4G modüllerine göre çok daha yüksek frekans ve hassasiyete sahipler. Bu noktada tasarımda veya üretimde yapılacak ufak hatalar uzun vadede modülün tutarsız davranmasına ve bağlantıda problemlere neden olabiliyor; onları üretmeyi meşakkatli kılan sebeplerden en büyüğü de bu.
Peki Apple nasıl bir yol izleyecek?
Öte yandan Apple bu girişim için Intel’den altyapı satın almaya çalışacak gibi görünüyor ama bu bile Qualcomm’a rakip olabilecek derecede güçlü bir 5G modülü üretmeye yetmeyebilir; çünkü zaten Intel bu yarıştan çoktan çekilmişti. Apple’ın iPhone 9’dan sonra çıkaracağı yeni model olacak olan iPhone 12 için ise zaman gitgide daralırken Apple bu krizi nasıl çözecek merakla bekliyoruz.
Peki Apple neden bu kadar inat ediyor?
iPhone 12 şirket tarafından şimdiden çok değer verilen bir model. Firmanın yaptığı girişimlere bakılırsa adeta bir mihenk taşı olması isteniyor. Çoğumuzun mobil teknolojiler dünyasındaki yeni gelişmelerin artık heyecan verici olamadığını düşündüğü şu günlerde radikal teknolojilere sahip yeni bir cihaz ortaya koymak Apple’ın bir anda tüketicilerin odağı haline gelmesini sağlayabilir. Zaten bildiğimiz üzere Apple’ın şimdiye kadar en iyi yaptığı şey tam da bu oldu! Mobil teknoloji dünyası yenilikler konusunda ne zaman tıkansa tam o noktada Apple karşımıza heyecan verici bir detayla çıkıyor. Ortaya çıkan sızıntılardan sonra genel hatlarıyla bahsettiğimiz bu krizle ilgili detaylar netleştikçe sizlere aktaracağız.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold 2 ekran altı kamera ile geliyor!
Katlanabilir dokunmatik telefon teknolojisini oldukça ciddiye alan Samsung, Galaxy Fold 2 için geliştirmelere şimdiden başladı. Firmanın daha önce denenmeyeni deneyerek kamerayı ekranın altına yerleştireceği iddia ediliyor.
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Ekran kasa oranı artıyor
Günümüz telefonları, teknolojik olarak oldukça kuvvetli olsa da tasarım olarak üreticilerin tam istediklerini karşılayamamakta. Özellikle ekran kasa oranlarını arttırmak isteyen üreticiler ön kamerayı tam olarak ne yapacaklarını çözebilmiş değiller. Bu konuda fazlaca deneme yapan üreticilerden olan Samsung bir yenilik ile daha karşımıza çıkıyor. Çentik teknolojisine çok bulaşmak istemeyen ve ekrana gömülü kamera ile ekran kasa oranını arttıran Samsung, ekrana gömülü kamera ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Katlanabilir dokunmatik ekran teknolojisine oldukça önem veren firma geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip‘i bizlere sundu. Daha önce de Galaxy Fold ile kendini gösteren Samsung anlaşılan bu teknolojiden vazgeçmeyecek. Zira son gelişmeler ile çıkacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Fold 2‘de ekran kasa oranını arttırmak ve ön panelin bütünlüğünü sağlamak adına ön kamerayı ekranın içine gömecek.
Ultra ince cam kullanacağı düşünülen cihazın 7.7 inçlik ekrana sahip olacağı ve çentik olmadan hayatını devam ettireceği iki farklı kaynaktan iddia edildi. Bu kaynaklardan ilki olan Aju Daily, Samsung cephesinin ekranda yer alan şeffaf bölümde yer alacağını aktarırken. Samsung ile yaptığı iş birliğiyle bilinen DSCC‘nin CEO’su Ross Young ise ultra ince cam üretimi için Vietnam’da kapasite artırımı yaptırdıkları ve üretilecek camlarda kamera için bir delik yer almadığını Twitter üzerinden paylaştı. Ancak bu paylaşımına rağmen hala “belki” netliğinde cümleler kurması, bu iddiaların gerçek olup olmadığını netleştiremedi. Tüm bu gelişmelerin ışığında Samsung, katlanabilir cihazlara oldukça önem verdiğini bir kez daha göstermiş gibi gözüküyor. Galaxy Fold 2 2020 yılının üçüncü çeyreğinde çıkacak gibi gözüküyor. Fiyat olarak da Galaxy Fold ile benzer fiyatta olması beklenmekte. Eğer gerçekleşirse gerçekten önemli bir atılım olacak ekran altı kamera sistemini bizler de merakla beklemekteyiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei ve Honor Mobil Dünya Kongresi’nin iptalinden etkilenmiyor
Huawei ve Honor görünüşe göre Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali ile çok ilgilenmiyor. İki firma 24 Şubat tarihinde, cihazlarını sanal gösterim ile tanıtacak.
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Sanal Gösterim ne oluyor?
Mobil Dünya Kongresi Corona virüsü sebebiyle bu yıl Barselona‘da düzenlenemeyecek. 42 şirketin daha önce katılmayacağını bildiğimiz kongrenin, iptal edilmesinin ardından firmaların nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir fikir oluşmamıştı. Huawei ve Honor cephesi ise bu konuda ilk adım atan firmalar oldular. İki firma katılamayacakları etkinliğin yokluğunu hissettirmeyecek. Tarihler 24 Şubat‘ı gösterdiğinde Huawei ve Honor internet üzerinden “sanal gösterim” ile cihazlarını tanıtacak. Huawei CEO’su Richard Yu bizzat kendi katılımı ile şirketinin sanal gösterimini gerçekleştirecek. Güncellenmiş haliyle Huawei Mate X‘i görmeyi beklediğimiz gösterimde firma katlanabilir ekranlı cihazlarda Samsung ile rekabette bir adım öne geçmeyi planlıyor. Honor cephesi ise yeni akıllı saatlerini ve bazı cihazlarının dünya genelinde satışa çıkacağı haberini vereceğini düşünüyoruz. Bu cihazların başında Honor V30 geliyor. Aynı zamanda Honor 8X için farklı renk kombinasyonları da görebileceğimiz konuşuluyor. Ancak yine de Honor cephesi yeni bir şey tanıtacak mı bilmiyoruz. Zira firma gösterimini “son teknoloji ve ürünler” şeklinde tanıttı.
24 Şubat tarihinde Türkiye saati ile 20:30‘da başlayacak etkinlik. Huawei ve Honor‘un sosyal medya adreslerinden takip edilebilir olacak. Barselona‘da düzenlenecek etkinliği bizler de yakından takip ediyor olacağız.