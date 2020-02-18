iPhone 12 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı! Sızıntılara göre bir sonraki iPhone modeli olacak olan iPhone 12‘de gerek donanımsal gerek de tasarımsal olarak büyük değişikliklerle karşılaşacağız.

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iPhone 12 ile ilgili son sızıntılar neler?

iPhone 12‘ye Qualcomm‘un 5G modülü eklenmeyecek! Apple’ın yeni üreteceği telefonda ince ve zarif bir dizayn ortaya çıkarmak istediğini biliyoruz. Apple tasarım ekibinin, Qualcomm’un 5G modülünü çok büyük bulduğunu söylemesi ve istedikleri tasarım anlayışının içinde bu 5G modülünün kullanılamayacağını belirtmesi üzerine; Apple kendi 5G modülünü üretmek için kolları sıvadı. Fakat sıkıntı tam da burada başlıyor. Apple’ın yeni tasarım anlayışı ne şekilde olacak bilmiyoruz fakat Apple’ın Qualcomm’un 5G modülünden daha ufak ama aynı kaliteye sahip bir 5G modülü üretebilmesi şuan için mümkün görünmüyor. Hatta şirket yetkililerinden Ming-Chi Kuo’nun konuyla ilgili serzenişte bulunması akıllara acaba bu girişim Apple içinde de bölünmelere mi yol açıyor sorusunu akıllara getirdi. Bildiğimi üzere 5G antenleri 3G ve 4G modüllerine göre çok daha yüksek frekans ve hassasiyete sahipler. Bu noktada tasarımda veya üretimde yapılacak ufak hatalar uzun vadede modülün tutarsız davranmasına ve bağlantıda problemlere neden olabiliyor; onları üretmeyi meşakkatli kılan sebeplerden en büyüğü de bu.

Peki Apple nasıl bir yol izleyecek?

Öte yandan Apple bu girişim için Intel’den altyapı satın almaya çalışacak gibi görünüyor ama bu bile Qualcomm’a rakip olabilecek derecede güçlü bir 5G modülü üretmeye yetmeyebilir; çünkü zaten Intel bu yarıştan çoktan çekilmişti. Apple’ın iPhone 9’dan sonra çıkaracağı yeni model olacak olan iPhone 12 için ise zaman gitgide daralırken Apple bu krizi nasıl çözecek merakla bekliyoruz.

Peki Apple neden bu kadar inat ediyor?

iPhone 12 şirket tarafından şimdiden çok değer verilen bir model. Firmanın yaptığı girişimlere bakılırsa adeta bir mihenk taşı olması isteniyor. Çoğumuzun mobil teknolojiler dünyasındaki yeni gelişmelerin artık heyecan verici olamadığını düşündüğü şu günlerde radikal teknolojilere sahip yeni bir cihaz ortaya koymak Apple’ın bir anda tüketicilerin odağı haline gelmesini sağlayabilir. Zaten bildiğimiz üzere Apple’ın şimdiye kadar en iyi yaptığı şey tam da bu oldu! Mobil teknoloji dünyası yenilikler konusunda ne zaman tıkansa tam o noktada Apple karşımıza heyecan verici bir detayla çıkıyor. Ortaya çıkan sızıntılardan sonra genel hatlarıyla bahsettiğimiz bu krizle ilgili detaylar netleştikçe sizlere aktaracağız.