Büyük şirketlerin birkaç yıl sonrasını planladığı hepimizin bildiği bir gerçek. Teknoloji devi Apple de uzun vadeli plan yapan firmalardan biri. Bir araştırmacı, yakın zamanda yaptığı bir açıklamayla Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürülecek olan yonga setleri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını duyurdu. A19 Bionic ve M5 yongaları, sadece geliştirilmekte olan başka bir yonga seti olarak değil, aynı zamanda Apple’ın ileri görüşlü yaklaşımının ve yenilikçiliğinin somut bir kanıtı olarak öne çıkıyor! İşte yeni canavarlar!



Apple Gelecekteki Yonga Setleri İçin Kolları Sıvadı!

Apple’ın yol haritası sadece bir sonraki lansmanla sınırlı deği. Şirket uzun vadeli planlarını geleceğe taşıyor. A19 Bionic ve M5 çiplerinin geliştirme süreci, yaklaşmakta olan A17 Bionic ve M3’ün tüketicilere sunulmasından önce bile devam ediyor. Bu, Apple’ın teknolojinin en ileri noktasında kalma ve sürekli olarak yenilik yapma isteğinin bir yansıması.

A19 Bionic ve M5 çipleri, Apple’ın farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik varyasyonları içerecek gibi görünüyor. Özellikle M5 çipi, önceki serilerde olduğu gibi ‘Pro’, ‘Max’ ve ‘Ultra’ gibi seçeneklerle gelebilr. Bu, şirketin çeşitli kullanıcı segmentlerine uygun ürünler sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu, endüstride sıkça karşılaşılan bir uygulama olmakla birlikte, Apple’ı diğerlerinden ayıran şey, bu fikirleri gerçek ürünlere dönüştürme yeteneği.

Ancak inovasyonla birlikte zorluklar da geliyor. Bazı çipler başarıyla seri üretime geçebilirken, diğerleri beklenmedik zorluklarla karşılaşabilir. A19 Bionic ve M5 çiplerinin geliştirilmesi karmaşık bir süreç ve seri üretim aşamasında çeşitli zorlukların ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

Burada öne çıkan zorluklar arasında maliyet ve üretim sürecinin zorluğu yer alıyor. Zira bu işlemcilerin 2nm üretim sürecine sahip olacağı konuşuluyor. Bu, oldukça karmaşık bir üretim süreci gerektiriyor. Doğal olarak, süreç zorlaştıkça maliyet de artıyor.

TSMC’nin A19 Bionic ve M5 çipleri için 2nm sürecini kullanacağına dair spekülasyonlar, Apple’ın silikon tasarımının sınırlarını zorladığını gösteriyor. Ancak bu, önümüzdeki dönemde çıkacak A17 Bionic ve M3’ün de vaat ettiği heyecanı gölgelememeli. Zira bu işlemcilerin de 3nm gibi etkileyici bir üretim sürecine sahip olması bekleniyor.

Bu yonga setlerini performansı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Apple’dan alıştığımız üzere bu işlemcilerle donatılan cihazlar performans tablolarının en üst sıralarında kesinlikle kendilerine yer bulacaklardır. Diğer üreticilerin bunlara vereceği cevabı merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce A19 Bionic ve M5 çipleri neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!