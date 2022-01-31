Apple, İyileştirilmiş Çip ve Daha Fazlasıyla iMac Pro’yu Geri Getirecek

Geçen yıl M1 tabanlı iMac‘leri piyasaya sürmeden önce Apple, iMac Pro serisini SSD’ler ve nano dokulu ekranlarla 2020’de güncelledi. Şimdi, şirket ilk kez 2017’de piyasaya sürülen iMac Pro‘yu geliştirilmiş çiplerle yenileyecek gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir; Google, Google Drive İçin Sınırsız WhatsApp Yedekleme Planını Yakında Durduracak

Apple, 2022’de Yeniden Markalı Bir iMac Pro Çıkaracak

Bloomberg‘den Mark Gurman, en son Power On bülteninde, Apple‘ın “mevcut 24 inçlik” iMac modelinden daha büyük olacak, yeniden markalanmış bir iMac Pro çıkaracağını öne sürüyor. Ancak son M1 iMac modellerine benzer bir tasarımla geleceğini de sözlerine ekliyor. Bu nedenle, yakında çıkacak olan iMac Pro, büyük bir rahatlama sağlayan siyah yan çerçevelerle gelmeyecek.

Gurman “Beklentim, bu yıl mevcut 24 inçlik tasarımdan daha büyük ve iMac Pro markalı yeni bir model alacağımız. Bu, MacBook Pro’nun içindeki M1 Pro ve M1 Max işlemcilere benzer çiplere sahip olduğu anlamına gelir,” diye yazdı Gurman. “Yeni iMac Pro’nun mevcut M1 iMac’e benzer bir tasarıma sahip olmasını da beklerdim.” diye ekledi.

Gurman, yaklaşmakta olan iMac Pro‘nun mevcut 24 inç iMac ile benzer bir tasarıma sahip olacağını söylerken, Apple‘ın “Pro” ürünleri için daha profesyonel bir görünüm tercihine de işaret ediyor. Bu nedenle Apple, renkli tasarım yerine ilk iMac Pro modelinde olduğu gibi Uzay Grisi seçeneğini tercih edebilir.

Yeni iMac Pro, en yeni MacBook Pro‘da görülen yeni M1 Pro veya M1 Max yongalarını içerecek. Söylentilere göre M2 çipinin de iMac Pro‘ya güç vermesi bekleniyordu, ancak bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan MacBook Air modeli (ve hatta gelecekteki MacBook Pro modelleri) için ayrılmış olabilir.

Ayrıca, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlarının (DSCC) yakın tarihli bir raporuna göre, Apple bu yıl miniLED ekranlı ve 120 Hz ProMotion teknolojisini destekleyen 27 inçlik bir iMac çıkarabilir. Yani bu, Gurman‘ın bahsettiği iMac Pro modeli olabilir.

Yeni iMac Pro‘nun 2022’nin ilk çeyreğinde, merakla beklenen yeni nesil iPhone SE ve yükseltilmiş iPad Air ile birlikte duyurulması bekleniyor.