Apple, iPhone SE Plus modeli üzerinde çalışıyor olabilir

Apple geçtiğimiz hafta iPhone SE (2020) modelini satışa sunmuştu. Öncesinde yayılan sızıntılar sayesinde şaşırtıcı bir etki bırakmayan cihaz, 399$’lık yurtdışı fiyatının da ortaya çıkmasıyla birlikte hem Android hem Apple kullanıcıları arasında merak uyandırmıştı. Ülkemizde 64 GB versiyonu için 5.299,00 TL talep edilen cihaz, sosyal medyada da fiyatıyla gündem olmuştu.

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Son ortaya çıkan raporlar, Apple’ın ürün yelpazesini genişletmek adına yeni modeller duyuracağını ortaya koyuyor. Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser’ın Twitter hesabı üzerinde paylaştığı yazıya göre, yakın zamanda iPhone SE serisi için bir Plus modelinin duyurulabileceği iddia ediliyor. Geçmişte sık sık Apple konusunda, tutarlı ve doğru sızıntılar paylaşan Jon, muhtemelen bu gönderisiyle birlikte yeni bir sızıntıda bulunuyor.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

“Yakında sizler için, bazı iPhone SE Plus haberleri olabilir”

Yeni iPhone SE modeli, Apple logosunun daha merkezi bir konuma getirilmesi dışında iPhone 8 modeli ile neredeyse aynı görünüyor. Apple’ın geçen hafta yapılan lansmandan sonra iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin satışını durdurduğunu düşünürsek, iPhone 8 Plus’ın yerini doldurmak adına yeni bir modelin gelmesi olası.

Şirket iPhone SE Plus modelini piyasaya sürmeye karar verirse, normal modele kıyasla, Plus modelinde çift kamera ve 5.5 inç’e yakın bir ekran görmek mümkün olabilir. Modellerin en büyük benzerliği ise muhtemelen, iPhone 11 Pro Max’te de kullanılan A13 Bionic çipseti olacak.

iPhone SE (2020) Türkiye fiyatları;

64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL

128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL

256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL