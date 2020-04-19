Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone SE Plus modeli üzerinde çalışıyor olabilir
Apple geçtiğimiz hafta iPhone SE (2020) modelini satışa sunmuştu. Öncesinde yayılan sızıntılar sayesinde şaşırtıcı bir etki bırakmayan cihaz, 399$’lık yurtdışı fiyatının da ortaya çıkmasıyla birlikte hem Android hem Apple kullanıcıları arasında merak uyandırmıştı. Ülkemizde 64 GB versiyonu için 5.299,00 TL talep edilen cihaz, sosyal medyada da fiyatıyla gündem olmuştu.
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Son ortaya çıkan raporlar, Apple’ın ürün yelpazesini genişletmek adına yeni modeller duyuracağını ortaya koyuyor. Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser’ın Twitter hesabı üzerinde paylaştığı yazıya göre, yakın zamanda iPhone SE serisi için bir Plus modelinin duyurulabileceği iddia ediliyor. Geçmişte sık sık Apple konusunda, tutarlı ve doğru sızıntılar paylaşan Jon, muhtemelen bu gönderisiyle birlikte yeni bir sızıntıda bulunuyor.
Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀
— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020
“Yakında sizler için, bazı iPhone SE Plus haberleri olabilir”
Yeni iPhone SE modeli, Apple logosunun daha merkezi bir konuma getirilmesi dışında iPhone 8 modeli ile neredeyse aynı görünüyor. Apple’ın geçen hafta yapılan lansmandan sonra iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin satışını durdurduğunu düşünürsek, iPhone 8 Plus’ın yerini doldurmak adına yeni bir modelin gelmesi olası.
Şirket iPhone SE Plus modelini piyasaya sürmeye karar verirse, normal modele kıyasla, Plus modelinde çift kamera ve 5.5 inç’e yakın bir ekran görmek mümkün olabilir. Modellerin en büyük benzerliği ise muhtemelen, iPhone 11 Pro Max’te de kullanılan A13 Bionic çipseti olacak.
iPhone SE (2020) Türkiye fiyatları;
64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL
128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL
256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL
Akıllı Telefonlar
Apple, telefonlarındaki bütün kablo girişlerini kaldırmayı planlıyor
Geçtiğimiz günlerde iPhone SE modelini çıkartarak dikkatleri üzerine çeken Apple ile ilgili yeni sızıntılara ve dedikodulara göre, yeni nesil iPhone’lar kablo girişlerine sahip olmayabilir. Apple, USB Type-C’ye adapte olmak yerine, sadece kablosuz şarj teknolojilerine yönelmenin daha mantıklı olacağını düşünüyor. Hatırlarsanız Apple, geçtiğimiz yıllarda 3.5 mm kulaklık girişlerini de kaldırmıştı. Yani Apple, kablo teknolojisini yavaş yavaş hayatımızdan çıkarıyor diyebiliriz.
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Apple, kabloları hayatımızdan çıkarıyor mu?
Teknoloji analisti Jon Prosser’a göre, Apple önümüzdeki yıllarda USB Type-C girişine sahip modeller tanıtmayacak. Hatta Apple bunun yerine, akıllı telefonlarında tamamıyla kablosuz bir sürece geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda da hiçbir girişe sahip olmayan bir iPhone ile ilgili dedikodular ve sızıntılar da ortaya çıkmıştı. Bu cihaz iPhone 12 miydi değil miydi bilmiyoruz fakat bize kalırsa hiçbir girişe sahip olmayacak olan bu cihazı 2021’de göreceğiz diyebiliriz.
Hatırlarsanız bu yıl Avrupa Parlamentosu, yeni çıkacak olan telefonlarda ortak bir şarj aleti kullanılması konusunda oy birliğiyle hemfikir olmuştu. Buna rağmen hala Lightning girişinde direnen Apple, bakalım şarj konusunda yeni regülasyonlar devreye girerse ne tür aksiyonlar alacak. Hatta Apple’ın 2012’de çıkardığı Lightning teknolojisinin sonuna geliyor olabiliriz.
Siz, kabloların tamamen hayatımızdan çıkmasını ister miydiniz? Bu durum çeşitli sıkıntılara sebep olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
LG Velvet tasarımı detayları belli oldu
LG‘nin yeni serisi Velvet hakkıda yeni detaylar ortaya çıktı. Firma YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımla cihaz hakkında yeni bilgiler sundu.
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LG Velvet tasarımı ortaya çıktı!
LG Velvet serisi, emekli olan G serisinin yerini alıyor. Firmanın yenilediği seri, yakın zamanda kullanıcıları ile buluşacak. Amiral gemisi rekabetinde yer alan G serisi artık üretilmeyecek ve devam ettirilmeyecek. Hal böyle olunca firmanın yeni serisi Velvet beklentileri yükselteceğe benziyor. LG‘nin YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımla görüntülenen cihaz tasarım olarak da resmi ağızdan ortaya çıkmış oldu. Videoda oldukça sade bir tasarıma sahip telefon damla çentik ile bizleri karşılıyor. Arka tarafta üç kameralı bir kurulum dikkat çekerken, günümüz telefonlarında ki gibi kameralar her hangi bir çerçeve içerisine alınmamış. Videoda dört farklı renk seçeneği gözden kaçmazken, cihazın 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacağı kesinleşti.
Her ne kadar cihazın tasarımı ortaya çıksa da, teknik özellik açısından elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor. Normalde amiral gemisi telefon rekabetinde yer alan G serisi yerine geçen cihaz, görünüşe göre Snapdragon 765 kullanacak. Bu işlemci ile üst seviye telefonlarla rekabet etmek zor görünüyor. Ancak Velvet serisinin de günümüz telefonlarında çok duyduğumuz “Plus” veya “Pro” versiyonları olacak mı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre 15 Mayıs 2020 tarihinde telefonun tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar LG bize yeni detaylar verir mi bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20, 4000 mAh batarya ile gelecek!
Galaxy Club sitesinin haberine göre Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 20, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.
Hollanda merkezli haber sitesi, Note 20 modelinin EB-BN980ABY model kodlu 4.000 mAh kapasitesinde pil ile geleceğini bildiriyor. Samsung Galaxy S20 modeli de aynı kapasitede bataryaya sahipti.
Note 20’nin geçtiğimiz yılın Note 10 modeline göre daha büyük bir bataryaya sahip olması ile birlikte, Note 20+’nın da S20+ gibi 4.500 mAh veya S20 Ultra gibi 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi bekleniyor.
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Note 20 serisi hakkında şu an için oldukça az ayrıntıya sahibiz, ancak Note 20+ modelinin 5G versiyonu olduğu tahmin edilen cihaz bu ayın başlarında Geekbench’de göründü. Geekbench’e göre söz konusu model Android 10 işletim sistemi geliyor, işlem gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor ve 8 GB RAM’e sahip. Bunlara ek olarak Note 20 serisinin S20 serisinde bulunanlar ile benzer kamera kurulumlarına sahip olacağı tahmin ediliyor.
Samsung Galaxy Note 20 serisinin COVID-19 salgınına rağmen Ağustos Ayı’nda tanıtılacağı söyleniyor. Fakat online etkinliğin tarihi henüz Samsung tarafından resmi olarak açıklanmış değil.
Çoğu sızıntı bilgi doğru çıkıyor olsa da haberimizde bildirdiğimiz özellik ve tarihlerin sızıntılara dayandığını ve değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!