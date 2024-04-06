Özellikle Türkiye’mizde sosyal medyada insanı tam anlamıyla yaran şakalar görür olduk. Peki son zamanlarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan 61 LJ 25 nedir? Neden herkes bu olayı şakalaştırdı? İşte 61 LJ 25 plaka olayı hakkında bilmeniz gereken her şey.

61 LJ 25 nedir, 61 LJ 25 plaka olayı ne?

Bu aslında oldukça ilginç bir olay desek yanlış olmaz. Teknoloji dünyasının çılgın milyarderi Elon Musk’ın platformu satın almasından bile önce Twitter’da yaşanan bu komik olay görenleri kahkaya boğsa da, olayı henüz bilmeyenler durumu anlamakta zorlanıyor.

Şöyle ki, bir hanımefendi Twitter’da “Plakaları yazın bakalım. Aynı olanlar tanışsın…belki vesile oluruz.” diyerek bir paylaşım yapıyor. Yorumlar sekmesinde bulunan herkes 06-Ankara, 34-İstanbul, 09-Aydın, 42-Konya gibi sadece şehrin kodunu yazarken, İlhami Acun isimli kullanıcı konuyu biraz yanlış anlayarak 61 LJ 25 yazıyor. Kimsenin aracının tam plakasını yazmadığı yerde İlhami Bey’in bu gafı herkesi gülme krizine sokuyor.

2021 yılında yaşanan bu olayın üzerinden artık neredeyse 3 yıl geçmişken, sosyal medyada halen birçok yerde bu olayının sık sık anıldığını görüyoruz. Genelde Instagram gibi sosyal medya platformlarında arabalarla ilgili şeyler paylaşan sitelerde, bir arabanın plakası bulanık olduğunda veya shitpost olarak tabir edilen komik içerikleri paylaşan sayfalarda buna sık sık rastlayabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlerle 61 LJ 25 olayını paylaştık. Eğer bu içeriğimizi beğendiyseniz ve anlam veremediğiniz komik şeylerin arkasındaki sırları çözen bu serimizin devamı gelsin istiyorsanız yorumlarda sizleri bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Anlam veremediğiniz başka bir şaka var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!