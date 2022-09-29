Popüler akıllı telefon üreticisi Vivo, kısa bir süre önce Y73t isimli cihazını kendi ülkesinde tanıttı. Yeni katlanabilir telefonların duyurusu ve dünya kupası ortaklığı ardından şirket, bir de giriş-orta seviyeler ile yarışmaya çalışacak bir cihazı kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni telefon medya tarafından iQOO Z6x cihazına çokça benzetildi. Küresel pazara da çıkmasını beklediğimiz cihazın işlemci, kamera, bellek gibi önemli temel özelliklerini haberimizde derledik.

Vivo Y73t Cihazının Tasarım ve Teknik Özellikleri

Akıllı telefon, 6.58 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlükte LCD bir ekran ile karşımıza çıkıyor. %90.62 oranında ekran-gövde oranı sunan telefon, standart yenileme hızına sahip. İnce ve zarif bir tasarıma ev sahipliği yapan uygun fiyatlı canavar, kullanım rahatlığı açısından adından söz ettirecek.

Yeni cihazın kasasını açarsak, ilk göreceklerimizden birisi MediaTek logosu olacak. Dimensity 700 yonga setinden güç alan akıllı telefon, iki farklı bellek seçeneği ile gelecek. Bunlardan birincisi 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB depolama ile işlemciye eşlik ederken, 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB hafıza değerleriyle kullanıcılara sunulacak. Öte yandan, microSD kart desteğiyle birlikte 1TB’a varan depolama artırımı mümkün

Telefonun optik tarafında ise 50 Megapiksel birincil kamera, 2 Megapiksel makro sensörü ve 8 Megapiksel selfie lensi görüyoruz. Kutudan Android 12 ve OriginOS ile çıkan cihaz, 44 W değerinde şarjı destekleyen 6.000 mAh’lık bir bataryaya sahip. Bu değerin çok uzun bir kullanım süresi sunduğunu belirtmekte fayda var.

Vivo Y73t Cihazının Fiyatı ve Bulunabilirliği

Telefon tüm bu özellikleriyle 194$’dan başlayan fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Bu kış küresel pazarda yer tutacağını düşündüğümüz firmanın, telefonu küresel pazara çıkarmasını bekliyoruz.

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