Apple, etkinliğinde yeni nesil AirPods Pro kulaklıklarını duyurdu. Kulaklıklarda H2 çip ve gürültü azaltmada iyileştirmeler içeriyor.

Yeni AirPods Pro, kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses özelliğine sahiptir. TrueDepth kamera ile kullanıcılar kendi kulaklarının profilini oluşturabilir ve sesi buna göre ayarlayabilir. Ayrıca, Apple’a göre iki kat daha fazla gürültüyü bastırabilen gelişmiş gürültü azaltma da var.

Ek olarak, ‘şeffaflık modunun’ ayarlanabilir bir versiyonu vardır, bu da diğer sesleri değil, belirli sesleri bastıracağı anlamına gelir. Küçük kulaklar için küçük bir kubbesi de vardır. Yeni AirPods Pro ayrıca, kullanım için kulaklıkta dokunmaya duyarlı bir alana sahiptir. Kutuyu bulmak için kutuda bir hoparlör de var. Kutuda ayrıca MagSafe var.

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Pil, bir önceki nesle göre yaklaşık üçte bir oranında daha fazla, tek bir şarjla altı saat dayanır. Apple, kutuyla birlikte pil ömrünün yaklaşık otuz saat olduğunu söylüyor. Yeni kulaklıklar iki hafta içinde piyasaya sürülecek ve ABD’de 249 dolara mal olacak.