Apple “Far Out” etkinliği sırasında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’i duyurdu. Yeni telefonlar güçlü A16 Bionic yonga seti ile donatıldı.

Cihazlar, önceki modellere göre %13 daha az alan kullanan yeni bir çentik formatına sahip olacak. Ekrandaki çentik otomatik olarak ayarlanır ve ekranın altında “görünmez” kamera bulunur.

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Ekran, akıllı saatlerde olduğu gibi ekranı açmadan bilgileri kontrol etmenizi sağlayan “Her Zaman Açık” teknolojisine bile sahip olacak. Halen ekranda, piyasadaki mevcut tüm cep telefonları arasında en yüksek olan 2000 nit parlaklığa sahip olacak.

Yeni Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE gibi, her iki model de “Çökme Algılama” özelliğine sahip olacak. İşlev, örneğin bir araba kazasında cihaz şiddetli bir şekilde çarpışırsa, bilgilerin kaydedilmesini ve acil servislere gönderilmesini sağlar.

iPhone 14 Pro ve Max, Arka kamera sistemi, yüzde 65 daha büyük sensöre sahip 48 megapiksel dört piksel kameraya sahip. 48 megapiksel geniş kamera ayrıca 2x telefoto görünümü sunar. Ultra Geniş kamera da geliştirildi. Photonic Engine, tüm kameraların düşük ışık performansını iyileştirir. Yeni bir uyarlanabilir arka flaş, iki kata kadar parlak ve üç kata kadar daha iyi tekdüzelik ile dokuz LED’e sahiptir. ‌iPhone 14 Pro‌, Eylem Modu, otomatik odaklama, çarpışma algılama ve uydu bağlantısı kullanan Acil Durum SOS özelliklerine sahip gelişmiş bir öne bakan kamera sunuyor.

4 renge (Space Black, Silver, Gold ve Deep Purple) sahip olacak yeni telefonlar, 16 Eylül’de piyasaya sürülecek ve 999 ABD Doları (iPhone 14 Pro) ve 1099 ABD Doları (iPhone 14 Pro Max) fiyatlarına sahip olacak.

İçindekiler Türkiye Fiyatı

Türkiye Fiyatı

iPhone 14 Pro 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max 43.999 TL