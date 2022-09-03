Huawei Mate Xs 2 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin şimdiye kadarki ürettiği en iyi katlanan telefon olan Mate Xs 2 modelini Aydoğan değerlendiriyor.

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Not: Bu videodaki Huawei Mate Xs 2 modeli inceleme için Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Yeni nesil Çift Döner Falcon Kanat Menteşesi ile HUAWEI, HUAWEI Mate Xs 2’ye düz ve kusursuz bir katlama sağlayan zarif bir yekpare tasarım kazandırdı. Telefon ayrıca, sektör lideri 7,8 inç True-Chroma Katlanabilir Ekran ve HUAWEI XD Optics’i destekleyen 50MP True-Chroma Kamera Sistemi gibi amiral gemisi özelliklerle donatılarak performansı yeni zirvelere taşıyor. Yeni dinamik katlanır görsellik ve geliştirilen Akıllı Çoklu Pencere ile HUAWEI Mate Xs 2, yenilikçi bir etkileşim deneyimi sunuyor.

Ultra hafif, ultra düz ve ultra güvenilir

HUAWEI Mate Xs 2, katlanabilir bir telefonun ulaşamadığı bir ağırlığa ulaştı yalnızca 255 gram. Bu, telefonun arkası için ultra hafif cam elyaflar gibi yenilikçi hafif malzemelerin yanı sıra yapısı için havacılık sınıfı titanyum alaşımları ve ultra hafif, yüksek mukavemetli çelik kullanılarak mümkün oldu. Bu yenilikçi malzemeler yalnızca telefonun toplam ağırlığını azaltmak ve onu piyasadaki en hafif katlanabilir telefon haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihaza mükemmel güç ve kırılma dayanıklılığı veriyor.

Yekpare tasarım

Katlanmamış halde HUAWEI Mate Xs 2, 2480 x 2200 çözünürlüğe sahip 7,8 inç True-Chroma ekrana sahip. Telefon ekranı ayrıca 8:7,1 oranıyla daha sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, HUAWEI Mate Xs 2, çarpıcı bir ekran görüntüsü efekti için 120Hz yenileme hızını, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı ve 240Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızını destekliyor. Ekranın ışık yansımasını azaltmaya yardımcı olan ve kullanıcılara güneş ışığı altında daha iyi okuma deneyimi sağlayan HUAWEI Mate Xs 2, katlandığında 19:9 ekran oranına sahiptir ve bu, katlanamayan telefonlarınkine benzer bir tutuş deneyimi sunar.

HUAWEI Mate Xs 2, daha da rafine dokular oluşturmayı mümkün kılan ilk yenilikçi 3D Fiberglas Tasarımı ile estetik tasarımda başka bir çığır açıyor. Kullanılan yeni malzeme yumuşak bir tutuş hissi verirken aynı zamanda parmak izlerinden kaynaklanan lekeleri azaltıyor.

Mükemmel performansla yenilikçi teknoloji çağında öne çıkıyor

HUAWEI Mate Xs 2, 4600mAh pili 66W HUAWEI SuperCharge’ı destekleyerek bekleme pil ömrünü uzatıyor. Grafen Sıvı Soğutma Sistemi, ısı dağılımı performansını daha da iyileştiriyor. Görsel-işitsel eğlence deneyimini geliştirmek için HUAWEI Mate Xs 2, yeni AI Ses Motoru ile birlikte çevresel ses alanı oluşturan ve kullanıcılara etkileyici bir ses deneyimi sunan ultra ince ve büyük ölçekli stereo ses ile donatıldı. HUAWEI Mate Xs 2, gelişmiş işleme teknolojisi kullanılarak üretilen Qualcomm Snapdragon 888 amiral gemisi serisi çip sete sahip. Mate Xs 2, 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle destekleniyor.

Amiral gemisi HUAWEI Image kameralar

HUAWEI Mate Xs 2’nin True-Chroma Kamera Sistemi, gerçeğe yakın renkleri yakalamak için 50MP True-Chroma Kamera içeriyor. Geliştirilmiş HUAWEI XD Optics, görüntü netliğini daha da artırmak için yepyeni bilgi kurtarma teknolojisini getirerek, fiziğin sınırlarını zorlayacak şekilde görüntü ayrıntılarını geri yüklemeye yardımcı oluyor. HUAWEI XD Fusion Pro True-Chroma Görüntü Motoru, 10 Kanallı Çok Spektrum Sensörü ve P3 tam renk gamında 2000’den fazla rengin renk kalibrasyonunun yanı sıra çok yönlü lider yazılım, donanım ve hata ayıklama yeteneklerinden tam olarak yararlanan HUAWEI Mate Xs 2, renkleri aslına uygun şekilde yeniden üreterek kullanıcıların dünyanın tüm canlılığını doğru bir şekilde yakalamasına olanak tanıyor.

Akıllı etkileşimler

Yazılım ekolojisi ve kullanıcı deneyimi açısından HUAWEI Mate Xs 2, kullanıcılara daha değerli deneyimler sunarak yeniliklere ve atılımlara devam ediyor. Ekran açıldığında otomatik olarak genişliyor ve katlandığında net ve pürüzsüz kalıyor. Geliştirilmiş Akıllı Çoklu Pencere işlevi, etkileşimleri daha kolay ve verimli hale getirirken, Bölünmüş Ekran işlevi, üretkenliği ve çalışma düzgünlüğünü artırmak için iki uygulamanın paralel olarak kullanılmasını destekliyor. Ayrıca, Kaydırma Hareketi, kayan pencerelere kolay erişim ve kontrol sağlayarak, tek bir hızlı kaydırma ile çoklu görevleri mümkün kılıyor.