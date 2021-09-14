İnceleme
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Akıllı tartı modellerine genel bir bakış attığımız bu videomuzda MediaMarkt desteğiyle akıllı tartıların ne işe yaradıklarına göz atıyoruz.
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Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Akıllı tartı nedir ? Ne işe yarar ?
Akıllı tartı, günümüz tartıların akıllı telefon entegrasyonuyla çalışmasını sağlayan, aynı zamanda sadece kilo değil, birçok sağlık verisini de sizlerle paylaşan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Huawei, Xiaomi ve Honor marklarından gördüğümüz tartıların çeşitli markalarda da farklı modelleri mevcut.
Örnek vermek gerekirse; kilo dışında, vücut kitle indeksi, yağ oranı, yağsız kütle, kas kütlesi, vücuttaki su yüzdesi, protein miktarı, bazal metabolizma ve kalp atış sensörü gibi verileri sunan bu ürünler, bir bakıma zamanında kent meydanlarında bulunan cihazlara benziyorlar. Akıllı telefonunuza entegre çalışarak bu verileri saklayan cihazlar, dönemsel olarak bu verileri size sunarak karşılaştırma yapmanızı da sağlıyor.
Bu sayede spor, diyet gibi konularda ne kadar başarılı olduğunuzu da görebiliyorsunuz. Hatta bazı türlerinde hassas tartı gibi bir durum ile evcil hayvanlarınızın da kilo ölçümünü yapabiliyor.
Siz de akıllı tartı ürünlerine göz atmak ve denemek isterseniz en yakın MediaMarkt mağazasına giderek deneyimleyebilirsiniz. Ya da hızlıca MediaMarkt internet sitesinden satın alabilirsiniz.
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İnceleme
Poco X3 GT İnceleme | Poco Reis’i Üzdü! | Dimensity 1100, 67W Hızlı Şarj…
Poco X3 denilince artık kullanıcıların beklentisi otomatikman tavan yapıyor. Aynı durum, Poco X3 ailesinin yeni üyesi olan Poco X3 GT için de geçerli. Kağıt üstünde baktığımız zaman MediaTek Dimensity 1100 ve 67W hızlı şarj gibi kullanıcıları heyecanlandıran özelliklere sahip olan Poco X3 GT, bakalım gerçek kullanım deneyiminde de beklentileri karşılayabiliyor mu.
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İçindekiler
Poco X3 GT bize neler hissettirdi
Fiyat olarak Poco X3 NFC ve Poco X3 Pro’dan çok daha yukarı seviyelerde olan Poco X3 GT, neyse ki ağırlık ve incelik olarak X3 NFC ve X3 Pro’ya karşı avantaj sağlamayı başarmış. Dimensity 1100 ve 67W hızlı şarj gibi şuanda sektördeki ilkleri sunan X3 GT, bize kalırsa X3 ailesindeki başarılı cihazlardan biri. Ayrıca cihazın kamera çıkıntısı da X3 ailesinin diğer üyelerine göre daha ince tutulmuş. Fakat arka yüzeyde dikey çentiklerden oluşan bir tasarım tercih edilmesi cihazın zaman zaman elinizden daha kolay kayabilmesine sebebiyet veriyor. Bu durum da, tasarımsal anlamda cihaza yapabileceğimiz eleştirilerden biri. Öte yandan parmak izi okuyucusu da aşırı hassas bir şekilde tepki veren cihazın parmağınızı yanlışlıkla okuyarak istemsizce açılmasının önüne geçmek için parmak izi ayarlarından “dokunduğumda aç” seçeneği yerine “bastığımda aç” seçeneğini seçmeniz gerekebilir.
Performans
MediaTek’in Dimensity 1100 işlemcisini ülkemizde ilk kez görebilmemizi sağlayan akıllı telefon olan Poco X3 GT, gerçekten güçlü bir işlemciye sahip olsa da; PUBG gibi oyunlarda en yüksek ayarlarda tam performanslı bir şekilde oyunu oynamanıza imkan tanımıyor. PUBG’yi en fazla HDR ayarlarda oynayabilirken ve Ultra HD olarak oynayamazken; öte yandan AnTuTu gibi sentetik testlerde 600.000 gibi çok yüksek puanlara erişebilmeniz büyük bir ikilem yaratıyor. Zaten GFX Tool gibi 3. parti yazılımlar aracılığıyla oyundaki ayarları yükselttiğiniz zaman X3 GT’nin işlemci gücü ve performans anlamında ne kadar başarılı olduğunu da görebiliyorsunuz.
Ekran
Ekran tarafında 6.6 inçlik boyuta ve 120Hz tazeleme hızına sahip bir panel tercih edilen X3 GT’de, bize kalırsa içinde bulunduğu segmentin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için AMOLED bir panel sunulmalıydı. Cihazın ekranından birçok anlamda memnun kalsak da; panel tercihinin AMOLED’den yana kullanılmaması orta-üst segment dediğimiz bu segment için çok da mantıklı bir hareket olmamış gibi görünüyor.
Pil ve batarya
5.000 mAh kapasiteli bataryaya karşılık olarak 67W hızlı şarjla sunulan X3 GT, 65W’lık Oppo Reno4 Pro ve 66W’lık Huawei Mate 40 Pro’nun önüne geçiyor. Aradaki fark ciddi miktarda olmasa da; 67W, hızlı şarj anlamında gerçekten tatmin edici bir değer. Böylelikle 5.000 mAh’lık devasa pilinizi 40 dakika gibi kısa bir sürede tam şarja ulaştırabiliyorsunuz.
Kamera
Poco X3 ailesinde bugüne kadar hep SONY’nin IMX serisi sensörlerini gördük. Bu sefer bu durum değişmiş durumda ve Xiaomi tarafı, Poco X3 GT için OmniVision’ın OV64B sensörünü seçmiş. Bu sensörün çok başarılı işler çıkardığı da apaçık ortada. Çektiğiniz fotoğraflardaki renkler, berraklık ve kalite sizi ciddi manada memnun edebiliyor. 64MP’lik bu Omnivision ana kameraya ek olarak da 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera Poco X3 GT’de kullanıcılara sunulmuş durumda.
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İnceleme
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ! | realme GT inceleme
realme GT incelemesiyle karşınızdayız. Markanın amiral gemisi olan ve dünyanın en güçlü telefonlarından biri olarak kabul edilen realme GT’nin tüm detayları bu videoda!
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İçindekiler
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ! | realme GT inceleme
realme GT: saf güç!
realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra LPDDR5 belleğe ve UFS 3.1 depolama standardına sahip. GT modu ile performansı arşa çıkaran GT, tasarımsal olarak da tam bir GT olduğunu bizlere gösteriyor.
Akıllı 5G modu sayesinde çevredeki sinyallerin yoğunluğunu bağımsız olarak belirleyen cihaz, diğerlerine kıyasla ağ bağlantısında güç tüketimini %30 oranında azaltır. Ayrıca Wi-Fi 6 standardı ile yüksek hız ve daha uzun mesafelerde kararlı bağlantı sağlamanıza olanak tanıyor.
120 Hz AMOLED ekran
realme GT, 120 Hz değerinde tazeleme ve 360 Hz’e kadar bir örnekleme hızı sunuyor- Bu sayede ekranda ultra akıcı bir deneyim sunan telefonda oyunlarda da tüm hamlelerinizi yapabilecek oldukça hassas bir deneyim sağlamayı başarıyor.
Gücü dizginleyen soğutma
Soğutma sistemlerindeki çoğu ısı borusu, yüksek ısı iletkenliği sağlayan ancak düşük mukavemete sahip olan saf bakırdan yapıldığını görüyoruz. realme, bu sorunu çözmek için bakır ve çelikten oluşan kompozit bir malzemeden yapılmış ısı borulu yeni nesil bir soğutma sistemi geliştirdi. Bakır ve çelik alaşımı bir sistem kuran marka, klasik sistemlere kıyasla mukavemeti %42 arttırırken %50 daha verimli ve sıcaklığını 15 °C azalttığını belirtiyor.
Hızlı şarj ile oyuna çabuk dönün
realme GT, 4500 mAh batarya ve 65 Watt değerinde SuperDart şarj ile geliyor. Bu sayede uzun oyun deneyimi ardından hızlıca geri dönmeniz için sadece 35 dakikada 0’dan %100’e şarj edebilirsiniz. Bu hızlı şarjı da güvenli olması adına beş seviyeli koruma da bulunuyor.
İşi sadece oyun değil
Telefon 64 MP Sony IMX682 ana sensörü, 8 MP geniş açı lensi ve 2 MP makro sensörü ile geliyor. Önde 16 MP kamera bulunan cihaz, Süper Gece Manzarası ve AI pasaport işlevi de sunuyor.
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