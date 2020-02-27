Apple, iPhone 12’de Qualcomm X60 kullanma şansını kaçırdı

Bildiğimiz üzere uzun bir süredir Apple yazılım konusunda dış üreticilere karşı mesafeli davranmakta; diğer üreticilerin çıkardığı güncel ürünleri pek takip etmemekteydi. Şimdi de Qualcomm X60 için fırsatı kaçırdılar.

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Qualcomm X60 tanıtıldı fakat Apple cihazlarında X60 kullanabilme şansını kaçırdı

Qualcomm 3. jenerasyon 5G çipi olan X60’ı geçtiğimiz günlerde San Diego’da tanıttı. Qualcomm’un verdiği bilgilere göre X60 dünya üzerinde 5 nanometrelik süreçle üretilen ilk baseband. 5 nanometrelik süreçle üretilmiş olmasıyla aynı zamanda enerji tüketimini azaltarak cihaza katkıda bulunabiliyor ve 7.5 Gbps hıza kadar transfer desteği sunabiliyor. Qualcomm X60 aynı zamanda geriye dönük destekli de çalışabiliyor. Yani hala 3G, 4G gibi daha eski teknolojide kalan frekansları da algılayıp destekleyebiliyor. Qualcomm bu sene akıllı telefon üreticilerine ellerindeki X60’ların satışını yapacak ve firmalar gelecek yıl kullanacakları modellerde X60’ı kullanabilecekler. Fakat Apple çoktan gemiyi kaçırdığı için önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak iPhone modellerinde büyük ihtimalle X60’ı kullanamayacak. iPhone 12 ise çok büyük bir ihtimalle X60 yerine X55 ile gelecek. Son sızıntılara göre iPhone 12 serisi cihazlar da dahil olmak üzere minimum dört adet daha cihaz açıklayacak olan Apple’ın piyasaya yeni çıkacak telefonlarının daha eski ve daha yavaş bir 5G teknolojisine sahip olacakları anlamına geliyor. Umarız Apple bir sonraki teknoloji hamlesinde Qualcomm gibi önemli tedarikçilerden gelecek yenilikleri kaçırmaz.