Apple kulak üstü kulaklık yakın zamanda tanıtılacak

Sızıntılara göre Apple tarafından “Apple AirPods (X Generation)” kod adında bir cihazın hazırlıkları tamamlandı. Büyük ihtimalle bu cihaz yeni piyasaya çıkacak olan Apple kulak üstü kulaklık olacak.

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Sızıntılar Apple kulak üstü kulaklık ile ilgili neler söylüyor?

Apple’ın 2016 yılında satışa sunduğu ve büyük başarı yakalayan Airpods’larından sonra firma muhtemelen pazardan biraz daha pay toplayabilmek için kulak üstü kulaklık da üretmeye karar verdi. Firmanın üreteceği kulaklıkların nasıl olacağını bizler de çok merak ediyoruz fakat sızıntılar tasarımından ve teknik özelliklerinden ziyade fiyatı ve çıkış tarihi üzerine. İlk sızıntıya göre ürünün Amerika’da 399 Dolar’lık bir fiyatla satışa sunulacağı yönünde.

Apple’ın kulak üstü kulaklık çıkaracağına dair ilk dedikodular 2018 yılının başlarında gelmişti. O günden bugüne konuyla ilgili sessizliğini koruyan Apple belki de bu yıl bu çok beklenen kulaklık modelini piyasaya sürecek. Sızıntılar ise kulaklığın 2020’nin ilk yarısında piyasaya çıkacağı yönünde. 2020’nin ilk iki ayını geride bıraktığımıza göre önümüzdeki dört ay içinde Apple bu kulaklıklarla karşımıza çıkabilir. Apple “Beats” markası altında kulak üstü kulaklık satışı yapıyordu ama eğer sızıntılar doğru ise ilk defa doğrudan Apple’ın kendi bünyesi altında bir kulak üstü kulaklık göreceğiz. Acaba bu kulaklıklar da Airpods’lar kadar yenilikçi olup başarıyı yakalayabilecekler mi?

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