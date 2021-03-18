Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)

Son dönemde iddialı orta seviye telefonlarıyla dikkat çeken Samsung, 2021 model Galaxy A serisini duyurdu. Samsung Galaxy A52 ve A72 modelleri, sahip olduğu yüksek fiyat/performans dengesiyle dikkat çekiyor!

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Samsung Galaxy A52 ve A72 artık resmi: Orta seviyede rekabet kızışıyor!

Başarılı fiyat/performans seviyesiyle dikkat çeken Galaxy A serisi, Şubat’ta duyurulan Galaxy A32 ile yenilenmeye başlamıştı. Serinin beklenen yeni modelleri Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 de kısa süre sonra tanıtıldı. Orta-üst seviyeye hitap eden cihazlar, selefine kıyasla önemli tasarım değişikliklerine sahip. Ön bölümde Infinity-O delikli ekran konsepti korunurken, yüksek ekran/gövde oranı gözlerden kaçmıyor. Polikarbon arka bölümde ise gövdeyle uyumlu renkteki kamera platformu dikkat çekiyor.

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Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A52, 6.5 inç boyutundaki Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile geliyor. 90Hz tazeleme hızına sahip ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken, ekran altı optik parmak izi okuyucuyla donatılıyor. Samsung Galaxy A52’nin işlemci tarafında ise işler biraz değişiyor. Cihazın Türkiye versiyonu gücünü Snapdragon 720G 4G işlemciden alırken, bazı pazarlar için Snapdragon 750G 5G işlemcili bir versiyon da mevcut. 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise microSD kart desteğiyle zenginleşiyor.

Dörtlü arka kamera tarafında ise üst seviye cihazları aratmayacak kalitede bir sensör paketi yer alıyor. 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamera OIS desteğiyle donatılırken; 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Ayrıca 32 MP çözünürlüklü ön kamera da arka kamera gibi 4K/30 FPS video kaydı yapabiliyor.

4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A52, 25W hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Fakat cihazın kutusundan 15W’lık bir adaptörle çıktığını belirtelim. Galaxy A52’nin diğer teknik özelliklerini de IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi oluşturuyor. Ülkemizde Nisan ayının ortalarında vitrine çıkacağı açıklanan telefonun Avrupa fiyatı ise 350 Euro.

Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı

Serinin mevcut tepe modeli Samsung Galaxy A72 ise Galaxy A52 modeline kıyasla ekran, kamera ve batarya tarafında farklılıklar barındırıyor. 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı ve parmak izi desteğini sürdürüyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 720G korunurken, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği de yerini koruyor.

Dörtlü arka kamerada OIS destekli 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera devam ediyor. Ancak bu noktadaki farkı 8 MP’lik telefoto kamera oluşturuyor. 3x optik ve 30x Super Zoom teknolojisine sahip sensörde de OIS desteği mevcut. 5.000 mAh’lik bataryanın 25W hızlı şarj desteği ise unutulmamış.

Türkiye’de Nisan ayının başında satışa sunulacağı belirtilen Samsung Galaxy A72, 450 Euro fiyata sahip olacak. Son olarak Galaxy A serisinin bütün modellerinin en az 3 sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.