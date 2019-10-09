Apple
Apple Watch’e uyku takibi desteği gelebilir!
Apple Watch, piyasadaki en iyi fitness takibi yapan uygulamalardan biri olarak biliniyor. Fakat senelerdir, cihazlarına dahil etmekten çekindiği bir özellik var.
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Apple Watch, akıllı saat piyasasında en çok satan cihazlardan biri olarak bilinir. Apple Watch, spor yapan akıllı cihaz tutkunları için biçilmiş kaptan. Aynı zamanda, güvenlik özellikleri ve iletişim yetenekleri övülmeye değer diyebiliriz.
Üçüncü parti uygulamaların hali hazırda uyku takibi desteği verdiği cihazda, senelerdir resmi olarak bir destek bulunmuyor. Apple’ın minimalist çizgisini ve ihtiyaç algısına güvenerek bunu yaptığını düşünüyoruz.
Ne kadar, başka uygulamalar tarafından bir destek sunuluyor olsa da bu uygulamalar çokta yetenekli olamıyorlar. Yazılım içerisinden uyku öncesi özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Maalesef ki piyasadaki çoğu saatte uzun senelerdir yer etmiş “otomatik uyku takibi” özelliği kullanılıyor.
Apple Watch App Store’unda geçtiğimiz günlerde bir detay fark edildi. Alarm uygulamasında görüntülenen detayda, henüz varolmayan Uyku uygulamasıyla ilgili küçük bir yazı görsele dahil edilmiş.
Aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsü, Apple’ın durumu fark edip fotoğrafı kaldırmadan önce çekildi.
Ekran görüntüsündeki metinde, “Yatma zamanınızı ayarlayın ve Uyku uygulamasıyla kalkın” ifadeleri açıkça seçilebiliyor. Muhtemelen, henüz hakkında çok az şey bildiğimiz uygulama, sizin istekleriniz doğrultusunda uyku döngünüzü ayarlayabilecek. Çeşitli veriler toplayarak, uyku analizinizin ölçülmesi sağlanacak.
Kuvvetle muhtemel, uyku desteğinin tüm yeteneklerini Apple Watch‘ın son iki jenerasyonunda göreceğiz. Yeni özelliğin, güçlü donanıma sahip akıllı saatte nasıl bir batarya performansı göstereceğini merak ediyoruz. Özellikle, kullanıcıların çok uzun süreler şarjı gitmeyen cihazlarını yatmadan önce şarja takmaya alışkın olduklarını düşünürsek.
Apple, sızdırılan yeni özelliği beşinci nesil watch duyurulmadan önce de ortaya çıkartmıştı. Fakat uyku takibiyle ilgili dile getirilen resmi bir yazı hala ortada yok.
Apple
iTunes devri, Mac güncellemesiyle resmen sona erdi!
iTunes, yirmi seneyi aşkın süredir Apple ekosistemi içerisinde yer eden bir uygulama olmuştu. Fakat, artık aramızda değil.
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Apple, bilindiği üzere bu hafta Mac cihazlar için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı. Catalina adını alan bu büyük güncelleme, birçok yeniliği içerisinde barındırıyor.
Neredeyse çeyrek asırlık medya uygulamasını emekli ettiğimiz bu yükseltmeyle, yazılım Apple TV, Apple Music ve Podcast olmak üzere üçe ayrıldı.
Sistem, hayal kırıklığına uğramış iTunes kullanıcıları için kolaylıklar sunmak üzere tasarlanmış. Filmler ve Müzikler iki ayrı uygulama altında sunulduğundan dolayı indirdiklerinizi daha rahat şekilde bulabiliyorsunuz.
Müzik uygulaması, Apple Music yayınlama, arşivinizdeki parçaları görüntüleme, yeni albüm keşfetme, satın alma veya indirme gibi işlevlere sahip.
With #macOSCatalina, your media library moves from iTunes into three new apps. Learn more about Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, and where to find the iTunes Store: https://t.co/4ZtrsJqPU0 pic.twitter.com/j4ixG9EosR
— Apple Support (@AppleSupport) October 7, 2019
Apple TV ise, indirdiğiniz filmleri izleme, Apple kanallarına erişim ve şirketin Netflix benzeri yeni abonelik sistemi Apple TV+‘da yer alıyor. Henüz Apple TV+ içerikleri kullanıma sunulmadığından Tunes yazılımında olduğu gibi market içerisinden istediğiniz filmi kiralayabiliyor veya satın alabiliyorsunuz.
Son olarak Podcast’e gelirsek çoğu kullanıcının da ilgisini çekecek yeni bir özellik konumlandırılmış. Arama sekmesi üzerinden sevdiğiniz yayıncılara veya başlıklara erişebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki milyonlarca sene uykusuz podcast dinleyebilirsiniz :).
macOS 10.15 Catalina’yı ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz. Mac cihazınızın sistem tercihleri kısmına girerek, cihazınızın uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.
Apple
Apple’ın Deep Fusion özelliği iOS 13.2 Beta sürümüne ulaştı!
Apple daha keskin fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan yeni kamera teknolojisini iOS geliştiricilerine sunuldu. Yeniliği ilk olarak geçtiğimiz ayki etkinlikte görmüştük.
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Apple geçtiğimiz ay lansmanda, iPhone 11’in sunumununda duyurmuş olduğu yeni kamera teknolojisi ortaya çıktı. Deep Fusion olarak adlandırılan bu özellik sayesinde, deklanşöre basmadan kamera dört kare yakalıyor. Bir kez daha bu “dörtlemeyi” alıp bir uzun metraj çekim yapıyor.
Sekiz çekirdekli “Neural Engine” teknolojisi sizin için en iyi kareyi seçiyor ve yüksek çözünürlüklü HDR fotoğraflar yaratıyor. Ortaya çıkan sonuca bakarsak detaylı, keskin hatlarda ve daha doğal görünüme sahip bir fotoğrafınız olacaktır.
Nöral işlemcinin bir parçası olan “Makine Öğrenmesi” sayesinde, çektiğiniz görseller incelenecek ve hava, yeşillik veya yüz tonlarının görünüşüne bağlı olarak farklı şekillerde işlem görecek. O esnada, bina ve renk tonları, A13 işlemcisinin içerisindeki Nöral birimden elde edilen değerler de baz alınacak.
“Deep Fusion” teknolojisi, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi son nesil cihazlarla uyumlu çalışıyor.
Bu özelliğin iOS 13.2 ile gelmesi bekleniyor. Fakat, geliştirici erişiminiz varsa iOS Beta sürümünde bu özelliği deneyimleyebilirsiniz. Açık Beta’daki kullanıcılar ise bu geliştirmeyi çok daha yakın bir sürede test edebilecekler.
Apple
iPhone 11 serisi AnTuTu testi sonuçları ortaya çıktı
Akıllı telefon denilince akla gelen ilk testlerden AnTuTu Benchmark, iPhone 11 serisinin test sonuçlarını yayınladı. Yeni iPhone modellerinin merak edilen AnTuTu test sonuçları haberimizde!
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iPhone 11 serisinin AnTuTu Benchmark test sonuçları şaşırttı!
AnTuTu Benchmark v7 testlerinde ortaya çıkan üç iPhone da gizlenmek için kod adlarıyla görüntüleniyor. Ancak özelliklere bakıldığında hangi sonucun hangi iPhone modeline ait olduğu kolayca ayırt edilebiliyor. Test detaylarında tüm modellerin 4 GB LPDDR4 RAM‘e sahip olduğu doğrulanırken, Pro Max modeli 512 GB depolama ile diğerlerinden ayrılıyor. Önceki söylentilerde Pro ve Pro Max modellerinin 6 GB RAM ile geleceği iddia edilirken, lansmanda ortaya çıkan veriler iddiayı yalanlamıştı.
iPhone 11 test skorları ise cihazların yüksek performansını ortaya koyuyor. Serinin başlangıç modeli iPhone 11, toplamda 456.655 puan alırken Pro versiyonundan yaklaşık 1.000 puan önde görünüyor. Pro Max modeli ise depolama alanı avantajından ötürü 462.098 puan alarak serinin en performanslı telefonu oluyor. Bu sonuçlara göre güncel iPhone’lar, geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XS ve XS Max’e kıyasla %28 oranında puan artışı yaşamış.
Apple’ın belirlediği ilk parti ülkelerde ön siparişe çıkan yeni iPhone’lar 699 dolardan başlayan fiyat etiketi ile 20 Eylül’den itibaren satışta olacak. Cihazların ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatlarının nasıl olacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz mevcut değil.