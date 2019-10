Apple Watch’e uyku takibi desteği gelebilir!

iTunes, yirmi seneyi aşkın süredir Apple ekosistemi içerisinde yer eden bir uygulama olmuştu. Fakat, artık aramızda değil.

Apple, bilindiği üzere bu hafta Mac cihazlar için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı. Catalina adını alan bu büyük güncelleme, birçok yeniliği içerisinde barındırıyor.

Neredeyse çeyrek asırlık medya uygulamasını emekli ettiğimiz bu yükseltmeyle, yazılım Apple TV, Apple Music ve Podcast olmak üzere üçe ayrıldı.

Sistem, hayal kırıklığına uğramış iTunes kullanıcıları için kolaylıklar sunmak üzere tasarlanmış. Filmler ve Müzikler iki ayrı uygulama altında sunulduğundan dolayı indirdiklerinizi daha rahat şekilde bulabiliyorsunuz.

Müzik uygulaması, Apple Music yayınlama, arşivinizdeki parçaları görüntüleme, yeni albüm keşfetme, satın alma veya indirme gibi işlevlere sahip.

With #macOSCatalina, your media library moves from iTunes into three new apps. Learn more about Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, and where to find the iTunes Store: https://t.co/4ZtrsJqPU0 pic.twitter.com/j4ixG9EosR

— Apple Support (@AppleSupport) October 7, 2019