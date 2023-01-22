Apple’ın ilerleyen süreçlerde çıkacak iPad Pro ve MacBook serileri için OLED panel kullanacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu alanlardaki planları için çalışmalara başlayan şirket, 2024’te çıkması beklenen iPad Pro’lar için ilk ekran siparişlerini verdi. Süreç istenildiği gibi işlenirse Ekranlar seneye yeni cihazlar için hazır olacak.

Bildiğiniz üzere Apple şu anda iPad Pro 11 ve iPad Pro 12.9 tabletleri için LCD malzemeli ekranları tercih ediyor. İlerleyen serilerde OLED panelleri kullanmak isteyen Cupertino merkezli teknoloji devi, hazırlıklar başladı. Yeni ekranların şimdiden hazırlanmasını isteyen dev firma, montaj işlemini gelecek sene içerisinde tamamlamak istiyor.

OLED Ekranlı iPad Pro, 2024’te Raflarda Olacak

Özellikle son bir kaç senede kullanıcıların ilgisini kaybeden akıllı tablet piyasasının liderlerinden olan Apple, yeni ürünleri ile pazarı tekrardan hareketlendirmeyi hedefliyor. Şirket bu amaçta yeni iPad Pro için daha büyük boyutta bir OLED ekran tercih edecek. 2024’ün ilk çeyreğinde tanıtılmasını beklediğimiz cihazlar, 11.1 ve 13 inç boyutlarında OLED paneller kullanacak.

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Yeni tabletlerin üretimini belirtilen tarihte başlamak isteyen teknoloji devi, anlaştığı tedarikçilerin parça üretimine başlamasını talep etti. Söz konusu tedarikçilerin Apple ile güçlü bağları bulunan Samsung Display ve LG Display’in olduğu gelen diğer bilgiler arasında. Şirket ayrıca kendisinde olduğu gibi piyasadaki rakiplerinin kar marjının düşmesini sonunda da panel fiyatlarının düşmesini istiyor. Bu sebeple OLED’in bu ürünlerin üretiminde daha fazla rekabet yaratması ve nihayetinde panel fiyatını düşürmesi için OLED’in benimsenmesi için bastırıyor.

OLED ekranlı MacBook Pro’lar da Yolda !

Apple, iPad’lerde olduğu gibi yeni MacBook Pro’larda da aynı ekranları kullanmak istiyor. Bununla beraber şirket tabletlerinde olduğu gibi bu cihazlarında da panel boyutlarını büyütecek. Firmanın ilerdeki dizüstü bilgisayarlarının 14 ve 16 inç boyutunda olması bekleniyor. Raporlarda, söz konusu OLED ekranların tabletlerdeki gibi sipariş edildiği ve 2024 yılı için hazır olacağı belirtiliyor.