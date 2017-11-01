Apple, iPad Kamerasının Buton Olarak Kullanılmasına İzin Vermiyor

Apple, iPad Kamerasının Buton Olarak Kullanılmasına İzin Vermiyor

1 Kasım, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Geçtiğimiz günlerde çizim uygulaması geliştiren Astro HQ, iPad’in kamerasını buton olarak kullanan son derece zekice bir özellik tanıtmıştı.

Astro HQ’nun tanıtım videosunda iPad’in kamerası bir buton olarak kullanılabiliyordu. Kullanıcılar çeşitli araçlara erişebilmek için tabletin kamerasına dokunması yetiyordu. Bu son derece zekice bir çözüm ancak görünen o ki Apple bu fikre katılmıyor. Astro bugün yaptığı açıklamada uygulamanın Apple’ın uygulama ilkelerine ters düştüğü için App Store’dan kaldırıldığını duyurdu.

Apple’ın uygulama ilkelerinde uygulamaların ses tuşlarının ve  kullanıcı arayüzü elementlerinin işlevselliğini değiştirmesi yasak. Ancak bu özellik telefonun üzerindeki herhangi bir fiziksel düğmenin işlevselliğini değiştirmiyor bunun yerine kameranın kamera gibi çalışmamasını sağlıyordu.

Meet the Camera Button from Astro HQ on Vimeo.

 

Konu App Store olunca Apple neye izin verip vermeyeceği konusunda inanılmaz derecede kısıtlıyıcı davranıyor. Bu yüzden uygulamanın App Store’dan kaldırılması sürpriz olmadı. Ancak diğer taraftan uygulamaların bu kadar sıkı bir şekilde denetlenmesi kullanıcıların güvende olmasını sağlıyor.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore