Apple, mevcut nesil PC serisine güç veren M2 çiplerinin üretimini durdurdu. Bu çiplerin üretiminin durdurulmasının nedeninin Mac satışlarındaki düşüş olduğu düşünülüyor.

Yeni bir rapora göre, Cupertino merkezli dev, özel M2 yonga setlerinin üretimini azaltıyor ve aynı zamanda üretimlerini iki ay boyunca tamamen durduruyor. Bu hamle Mac modellerine olan düşük talep nedeniyle yapılıyor. Şu an itibariyle, iPhone üreticisi çip üretimini durdurduğunu henüz resmi olarak teyit etmedi, ancak raporlar bunun Ocak ve şubat aylarında zaten gerçekleştiğini iddia etti.

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Apple’ın M2 üretimine mart ayında, geçen yıla kıyasla yarı kapasitede de olsa, yeniden başladığına inanılıyor. Şirketin tedarik zincirinden gelen raporlara göre, şirketin üçüncü taraf tedarikçileri bu hamleden etkilendi. Apple ve birincil çip tedarikçisi TSMC bu söylentilere yanıt vermedi. Bununla birlikte Elec, durdurulan üretimle ilgili ayrıntıları sağlayabilen diğer tedarikçilerin izini sürmeyi başardı.

İlk çeyrek kazanç raporu sırasında Apple CEO’su Tim Cook, pazardaki çeşitli sınırlamalar nedeniyle 1. çeyrekteki yıllık düşüşün beklenti dahilinde olduğunu belirtti. Cook sözlerine şunları da ekledi: “Ayrıca zorlu bir makroekonomik ortam ve döviz darbeleriyle karşı karşıya kaldık. Mac için uzun vadeli fırsatlara olan güvenimizi ve odaklanmamızı sürdürüyoruz.” şeklinde belirtildi.